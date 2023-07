Iohannis si Mircea Cartarescu, in topul vanzarilor de la Bookfest

Salonul International de Carte Bookfest s-a incheiat, duminica, la Romexpo, organizatorii apreciind editia 2019 ca fiind de un nivel apropiat de cel al anului trecut, atat din punct de vedere al vanzarilor, cat si din cel de vedere al vizitatorilor.

La Humanitas, in top 10 s-au situat in ordine: "Melancolia" de Mircea Cartarescu; "In lume nu-s mai multe Romanii (planetei noastre asta i-ar lipsi) " de Radu Paraschivescu; "Caiet de ricosat ganduri" de Gabriel Liiceanu; "Anii urii" de Horia-Roman Patapievici; "Regele si Duduia" de Tatiana Niculescu; "Podul cu vechituri" de Dan C. Mihailescu; "Cum am trecut prin comunism. Al doilea sfert de veac" de Lucian Boia; "Arheologia iubirii" de Catalin Pavel; "Cartea Reghinei" de Ioana Nicolaie si "Martori ai Fericirii. Sapte vieti de sfinti romani" de Francisca Baltaceanu si Monica Brosteanu.

In Top 5 autori romani al Editurii Polirom la Bookfest 2019 conduce: "In cautarea corpului regasit. O ego-analiza a spitalului" de Vintila Mihailescu, urmata in ordine de cartile lui Cristian Teodorescu - "Bucuresti, marea speranta" si Cristian Tudor Popescu - "Vremea Manzului Sec"; Mirel Banica - "Bafta, Devla si Haramul. Studii despre cultura si religia romilor"; Aurora Liiceanu - "Tanara cu parul alb. Misterul Nabokov" si Valeriu Gherghel - "Roata placerilor. De ce n-au iubit unii intelepti cartile?"; Dan Coman - "aceste lucruri care nu se vor schimba niciodata" si Tudor Ganea - "8".

In Top 5 Litera fictiune & non fictiune, pe primul loc s-a situat "Casa bantuita", de Shirley Jackson, urmata de "Patrick Melrose", de Edward St Aubyn; "Swing Time", de Zadie Smith; "Povestea mea", de Michelle Obama si "Maria, o Regina in razboi", de Ion Bulei.

La Curtea Veche Publishing, in Top 10 Nonfictiune conduce "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa" de Klaus Iohannis, urmata de "Carol al II-lea. Un rege roman sub povara epocii sale" de Adrian Cioroianu si Eduard Matei; "Indrazneste sa conduci" de Brene Brown; "Tup si padurea incremenita" de Alex Donovici; "Intamplari vindecatoare" de Cristina si Alex Donovici; "Fericirea e un ac de siguranta" de Razvan Exarhu, "Tata bogat, tata sarac" de Robert T. Kiyosaki; "Curajul de a fi vulnerabil" de Brene Brown, "Let's Do It, Romania! Cum am mobilizat 1,8 milioane de oameni sa curete Romania" si "Expres", de Mihnea Mihalache-Fiastru.

Cititorii RAO au preferat: "Viata la curte. I, II" de Eliza Ene Corbeanu; "Cartea secretelor", "Cartea oglinzilor", E. O. Chirovici; "Podul de lut" de Markus Zusak; "Regatul aripilor si al pieirii" de Sarah J . Maas; "Goarna lui Tuturuz" de Stefan Mitroi; "19 secrete japoneze" de Ioana Lee; "Operatiunea Oculta, Romania inainte si dupa maresalul Antonescu" de Florian Bichir; "Mostenirea spionilor" de John le Carre; "Un an la Oxford" de Julia Whelan si "Aici, acum, mereu" de Catherine Isaac.

La Corint, topul se prezinta astfel: "Mihai Caraman. Un spion roman in Razboiul Rece" de Florian Banu; "Calatorie in timp in compania unui hamster" de Ross Welford; "Blestemul marii" de Shea Ernshaw; "Riverdale. In urma cu o zi" de Micol Ostow; "Elibereaza-ma (volumul 2 Atingerea lui Juliette) de Tahereh Mafi; "Max Einstein. Experiment de geniu" de James Patterson si Chris Grabenstein; "Alienistul" de Caleb Carr; "Evadare de la Auschwitz" de Joel C. Rosenberg; "Friedrich, marele detectiv" de Philip Kerr si "Razboiul din Pacific in Peleliu si Okinawa" de E. B. Sledge.

La Editura Niculescu, cele mai vandute titluri au fost "Femei care alearga cu lupii" de Clarissa Pinkola Estes; "Vanatorii de zmeie", "Si muntii au ecou" si "Splendida cetate a celor 1000 de sori", toate de de Khaled Hosseini; "Doctor Eu. Stiinta pura a autovindecarii" de Jeremy Howick si "Eu, Zeus si gasca din Olimp" de Frank Schwieger.

Grupul Editorial Trei a fost si la editia a XIV-a Bookfest una dintre destinatiile preferate ale cititorilor romani. Cele mai vandute volume de fictiune au fost: "Mythos" de Stephen Fry; "Xanax" de Liviu Iancu; "Colivia de aur" de Camilla Lackberg; "Alb letal" de Robert Galbraith; "Frantumaglia" de Elena Ferrante;

Nici autorii romani publicati de Editura Trei nu au trecut neremarcati, cele mai vandute cinci volume fiind: " Xanax" de Liviu Iancu; "Sa nu razi" de Raluca Feher; "Mastile fricii" de Camelia Cavadia; "Care dintre noi" de Chris Simion-Mercurian si "Aspecte ale economiei romanesti in timpul Razboiului Rece (1946-1991) " de Petre Opris.

Cititorii fideli Editurii Lifestyle Publishing, parte a Grupului Editorial Trei, au preferat: "Unfu*k Yourself. Elibereaza-ti mintea si traieste-ti viata" de Gary John Bishop; "Arta subtila a nepasarii" de Mark Manson; "Atomic Habits. O cale usoara si eficienta de a-ti forma obiceiuri bune si a scapa de cele proaste" de James Clear; "Zeii nu ne-au parasit niciodata de Erich von Daniken; "Fata, deschide ochii" de Rachel Hollis.

Cei mai mici dintre cititorii Editurii Pandora M s-au bucurat de intalnirea cu personajele lor preferate, cele mai dorite titluri din colectiile Literati si PanDA fiind: "Atlas Obscura. Ghidul exploratorului pentru cei mai aventurosi copii din lume" de Dylan Thuras si Rosemary Mosco; "Taraboi in gradina cu zarzavaturi" de Sven Nordqvist; "In cautarea inspiratiei" de Ana Dragomir; "Genialii" de Anca Nedelcu si Elena Diana Nedelcu si "Ziua de nastere a lui Elmer" de David McKee.

La Editura Nemira cartea cea mai asteptata s-a dovedit "Foc si Sange", de George R.R. Martin, urmata de "Ceva in apa", de Catherine Steadman, "Pachinko", de Min Jin Lee, "Ganduri de pe o planeta nervoasa" de Matt Haig; "Poveste pentru Maria. O carte despre copilarie, parinti si dragoni" de Ioana Baldea Constantinescu; "Prabusirea imperiului", de John Scalzi; "Furtuna razboiului", de Victoria Aveyard; "Shining" de Stephen King; "Melmoth de Sarah Perry; "Madam Picasso" de Anne Girard.

Cele mai cautate carti Nemi la Bookfest 2019 au fost: "Regina Maria si Marea Unire", de Simona Antonescu; "Extraordinara calatorie a ariciului Ariston", de Iulian Tanase; "Sora cea mica" de Jessica Meserve; "Lama lama si bunicii", de Ann Dewdney si "Leul-fluture", de Michael Morpurgo.

In Top 10 cele mai cautate carti ale Editurii Cartex la Bookfest s-au numarat: "India. Santier", Mircea Eliade; "Infrapaginal. Jurnal 2000-2018", Ciprian Macesaru; "Trei pe un tandem. 33 de zile, 1111 km, o calatorie", Laura Baban; "Istoria magiei", Eliphas Levi; "Ciresarii", Constantin Chirita; "Vis si interpretare", Sigmund Freud; "Arta razboiului", Sun Tzu; "Requiem pentru visul american", Noam Chomsky; "Teatru, Mihail Sebastian (integrala teatrului lui Sebastian) si Seria "Corpul meu in interior si in exterior", Ruth Owen.

La standul editurii Cartea Copiilor din cadrul Bookfest 2019, printre cele mai vandute carti s-au numarat noutatile: "Jurnalul din cutiile de chibrituri" de Paul Fleischman, cu ilustratii de Bagram Ibatoulline, "Chemarea marilor" de Ali Mitgutsch si "Plimbarea domnului Pleasca" de John Burningham.

