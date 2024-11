Laureat al premiului Nobel, declarat persona non grata in Israel, anunta ca nu va mai scrie niciun roman

Scriitorul german Gunter Grass, laureat al premiului Nobel pentru literatura in 1999, a anuntat ca a decis sa nu mai scrie niciun roman din cauza varstei sale inaintate.

"Am implinit 86 de ani acum. Este nevoie de cinci sau sase ani pentru a te documenta si pentru a scrie un roman. Sanatatea mea nu imi mai permite sa mai fac planuri pe o perioada atat de lunga", a declarat, potrivit Der Spiegel, Gunter Grass.

Angela Merkel, criticata de Gunter Grass, laureat al premiului Nobel

Ultima sa carte de proza a fost scrisa in 2008 si se numeste "Cutia", iar volumul de poezii "Ephemera", care avea ca tema centrala imbatranirea si moartea, a fost lansat anul trecut, atunci cand scriitorul german a implinit 85 de ani.

Gunter Grass a subliniat ca s-a dedicat in ultima vreme desenului si picturii, dupa o perioada in care a avut nevoie de spitalizare.

Gunter Grass a declansat un mare scandal in aprilie 2012, atunci cand a publicat in presa germana un poem in care aducea critici Israelului si sustinea ca aceasta tara ar ameninta pacea mondiala prin arsenalul ei atomic. Statul Israel l-a declarat persona non grata la scurt timp dupa publicarea poemului.

