Sculptor obligat sa achite 160.000 de euro pentru expunerea unei lucrari de arta pe un teren privat: "Povestea pare ireala, dar este adevarata"

"160000 Euro este suma pe care, impreuna cu Libraria Carturesti , trebuie sa o platim celui care a devenit proprietarul terenului din fata cladirii de pe Blvd.Magheru. De ce? Pentru prezenta lucrarii Arca lui Noe pe acest loc, intre 2008 si 2015. Reclamantul a cumparat terenul impreuna cu drepturile litigioase "prezente, trecute si viitoare".Prin urmare, a avut dreptul de a ne actiona in instanta "sculptorul Virgil Scripcariu si Libraria Carturesti". A cerut despagubiri pentru folosirea terenului, la momentul cand el nu era inca proprietar", a anuntat sculptorul Virgil Scripcariu, pe pagina sa de Facebook Potrivit sculptorului, in 2007, cand lucrarea a fost montata, terenul era domeniu public."Astazi, 10 martie 2021, un executor judecatoresc a instiintat cele doua parti ca in 24 de ore trebuie platite sume care depasesc 160.000 Euro, cuprinzand despagubirile pentru folosirea terenului, cheltuieli de judecata si executare. La prima judecata, instanta a dat castig de cauza paratilor, considerand ca nu a existat niciun prejudiciu. La recurs, instanta a hotarat contrariul. (...) Stiu, povestea pare ireala dar este adevarata, din pacate...", a mai aratat Virgil Scripcariu.Arca lui Noe, lucrare de arta , a fost realizata pentru festivalul Europalia 2007, in cadrul programului Agorafoly, prin care 27 de artisti si-au reprezentat tarile din Uniunea Eurpeana, expunand lucrari de arta in spatii publice centrale ale orasului Bruxelles.In prezent, Arca este expusa in cadrul Fermei pedagogice, la Sabareni, langa Bucuresti.