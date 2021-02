Sculptorul Ioan Bolborea, anchetat de politie dupa ce ar fi realizat din alama, in loc de bronz, mai multe monumente din Bucuresti. Prejudiciul este de 18 milioane de lei

Prejudiciu de 18 milioane de lei

Vineri, 12 februarie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigatii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus in aplicare doua mandate de perchezitie domiciliara intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune in forma continuata care a produs consecinte deosebit de grave (11 acte materiale)."In fapt, din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca in perioada 2005-2016, suspectul, in calitate de autor/artist a incheiat mai multe contracte cu Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turisti c, prin care s-a angajat sa realizeze mai multe monumente de for public, sculptura din material definitiv bronz, insa acesta ar fi urmarit executarea acestora din materiale de calitate inferioara, cauzand beneficiarului un prejudiciu in valoare totala de aproape 18.000.000 lei, reprezentand sumele platite prin aceste contracte", a transmis Politia Capitalei.Cu ocazia perchezitiilor efectuate la locuinta lui Ioan Bolborea au fost identificate mai multe bunuri de valoare probatorie printre care o statueta ce reprezinta "Lupa Capitolina" (Lupoaica) , mai multe componente ale unor ansambluri statutare, statuete tip macheta, care au fost ridicate in vederea expertizarii, precum si mai multe inscrisuri si sume de bani in lei si euro, toate ridicate in vederea continuarii cercetarilor.Sculptorul a fost condus la audieri la sediul Serviciului Investigatii Criminale.Cercetarile sunt continuate de politisti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune in forma continuata, care a produs consecinte deosebit de grave.