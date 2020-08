21 de piese medievale relevante pentru istoria Transilvaniei vor fi restaurate si reintroduse in circuitul cercetarii

Cele 21 de piese apartin Bibliotecii Filialei Cluj-Napoca a Academiei Romane si fac parte dintr-un lot de 169 de volume si 10 fragmente de manuscrise medievale inventariate in anul 2018, la initiativa conf. dr. Adrian Papahagi de la Facultatea de Litere a Universitatii "Babes-Bolyai"."Operatiunile se vor desfasura in cadrul proiectului "FRAGMED - Un puzzle transilvan": reconstituind cultura medievala din fragmente de codice", finantat prin granturile SEE 2014 - 2021 in cadrul Programului RO-CULTURA, implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului", se arata intr-un comunicat postat pe pagina de Facebook a Academiei Romane.Biblioteca Filialei Cluj a Academiei Romane este unul dintre principalii depozitari ai memoriei Clujului medieval. Aici se conserva o mare parte din patrimoniul care a apartinut bibliotecilor institutiilor ecleziastice ale orasului medieval: parohia catolica Sf. Mihail, abatia benedictina din Cluj-Manastur, conventurile franciscan si dominican, trecute toate in patrimoniu iezuit sau unitarian, in sec. al XVI-lea.