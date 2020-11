"Lockdown" a fost desemnat cuvantul anului 2020 de dictionarul Collins

Potrivit Collins, cuvantul pe care il defineste drept "impunerea unor restrictii stricte privind calatoriile, interactiunea sociala si accesul la spatiile publice" a fost ales pentru ca reprezinta o "experienta unificatoare pentru miliarde de oameni din intreaga lume".Sase din zece cuvinte selectate pe lista scurta au fost asociate pandemiei, printre acestea numarandu-se "coronavirus", "autoizolare" si "distantare sociala".La nivel mondial au fost inregistrate peste 50,2 milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus si peste 1,2 milioane de decese asociate COVID-19, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).Collins a precizat ca a inregistrat peste 250.000 de utilizari ale cuvantului "lockdown" in 2020, prin comparatie cu doar 4.000 in anul precedent.Printre cuvintele incluse pe lista scurta s-a numarat si "TikToker", pe care Collins il defineste drept "o persoana care distribuie sau apare in mod regulat in inregistrari video pe TikTok", o aplicatie de partajare video.Cuvantul "BLM", prescurtarea "Black Lives Matter", a figurat, de asemenea, pe lista scurta, noteaza DPA. Collins il defineste drept "o miscare care militeaza impotriva violentei si opresiunii rasiale". BLM a inceput sub forma unei miscari online declansate de uciderea adolescentului neinarmat afro-american Trayvon Martin, in 2012, in Statele Unite.