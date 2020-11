A murit istoricul Ion Bulei. El a fost diplomat si profesor la Universitatea din Bucuresti

"Ion Bulei a fost profesorul Universitatii din Bucuresti care a facut din Istoria moderna a romanilor o pasiune si o cariera profesionala - totul in beneficiul generatiilor de studenti din Facultatea de Istorie sau de la Centrul romanesc din Venetia, care l-au cunoscut, iubit si apreciat. Cartile sale despre modernitatea romaneasca sunt repere de claritate si eruditie. Un om elegant si discret, cu un cuceritor simt al umorului, un coleg desavarsit a fost, pana in aceasta dimineata. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!", a scris Cioroianu, pe Facebook Ion Bulei s-a nascut la 30 martie 1941, la Comarnic, judetul Prahova.A fost cercetator (1971-1990), profesor la Facultatea de Istorie a Universitatii Bucuresti (din 1993), diplomat (atasat cultural la Roma, 1990 - 1993, director al Institutului Cultural Roman de la Venetia, 1997 - 2003), director al Institutului de Stiinte Politice si Relatii Internationale - ISPRI al Academiei Romane (2003 - 2011), precizeaza cartepedia.ro.Este autor a 19 carti si a peste 200 de studii si articole.Pentru activitatea sa a fost distins cu Premiul "Nicolae Iorga" al Academiei Romane (1987), Premiul Uniunii Scriitorilor (1993; 2006), Premiul revistei "Magazin istoric" (1996).In anul 2001 a fost decorat cu Ordinul " Steaua Romaniei'', in grad de cavaler (2001).