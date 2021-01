Academicianul Eugen Simion, catre intelectuali si politicieni: "Trebuie sa aparam ceva foarte important: identitatea romaneasca"

"Ma adresez in general parlamentarilor romani si in general oamenilor care au o responsabilitate in aceasta tara. Si ma adresez si intelectualilor romani, oamenilor de stiinta, umanistilor, profesorilor din aceasta tara. (...) Dupa parerea mea - am o anumita varsta, am trecut prin toate, incepand cu al Doilea Razboi Mondial, pana la Revolutia din '89 si de atunci, 30 de ani, prin toate discutiile noastre din anii '90 s.a.m.d. - este un moment in care trebuie sa aparam ceva, foarte important. Si cel mai important este identitatea romaneasca", a spus vineri presedintele Sectiei de Literatura si Filologie a Academiei Romane intr-un mesaj adresat la evenimentul dedicat Zilei Culturii Nationale de la Ateneul Roman.Simion a sustinut ca "in lume actioneaza acest proces de globalism, in toate domeniile, incepand cu economia, cu legile juridice"."Francezii resping globalizarea, pe care o numesc mondializare. Sa fim atenti. Noi nu avem taria, nu avem vechimea, nu avem forta pe care a avut-o in lume si inca o are limba franceza si cultura franceza, umanismul lor si politica lor culturala pe care au dus-o. Noi suntem o cultura mai mica, o cultura moderna, pentru ca abia avem vreo 200 de ani, desi, ma rog, avem radacini mai vechi. Noi trebuie sa fim atenti la acest element de identitate. (...) Elementul national, pe care unii vor sa-l scoata din literatura , spunand ca in locul literaturii, inspirandu-ne de la americani, sa se vorbeasca despre feminism, sa se vorbeasca despre minoritatile sexuale... Bun. Literatura poate vorbi si despre aceste fenomene care apartin lumii contemporane, dar literatura exprima o limba, limba exprima o natiune, natiunea are o identitate", a aratat Eugen Simion.El considera ca "aceasta identitate, care participa la concertul lumii europene, trebuie aparata si trebuie aparata nu de Europa de la Bruxelles, ci de Europa de la Bucuresti"."Idealul nostru este 'omul desavarsit si intreg' de care am tot pomenit, pentru ca imi place aceasta formula, care este astazi romanul european, un roman lucid, un roman care nu se rusineaza cu trecutul, cu istoria lui, care stie sa aleaga si sa foloseasca traditiile lui, care sa nu-si paraseasca aceasta intelepciune si aceasta experienta si valorile pe care noi am reusit (sa le pastram n.r.) intr-o istorie foarte grea. Sa nu uitam ca toate provinciile noastre istorice au fost ani, uneori sute de ani, sub stapanire straina. (...) Ce nebunie este in capul nostru sa uitam de aceasta experienta, ci sa nu luam ce e bun din ea. Sa nu fim niste localnici de un localism conservator, ruginit, ci, dimpotriva, sa ne deschidem spre Europa, sa intram in cultura europeana cu partea noastra de valoare, cu valorile noastre", a spus academicianul.Fostul presedinte al Academiei Romane considera cultura europeana drept "o notiune abstracta"."Cultura europeana este o suma a culturilor nationale. In aceasta suma avem si noi locul si rostul nostru. Sa fim atenti la aceste aspecte. Este foarte important. Sa ne aparam limba noastra, sa o aparam din interior de neglijenta, de inertia, uneori de prostia noastra. Sa aparam istoria noastra, sa n-o desfiguram prin manualele scolare. Si cultura si literatura romana", a incheiat Eugen Simion.Academia Romana a sarbatorit, vineri, Ziua Culturii Nationale, in parteneriat cu Filarmonica "George Enescu", in conditiile impuse de criza sanitara, fara public, evenimentul fiind inregistrat si transmis ulterior de radio si televiziune.In cadrul manifestarii, despre importanta acestei sarbatori au transmis mesaje patriarhul BOR, Daniel, presedintele Academiei Romane, acad. Ioan-Aurel Pop, presedintele Sectiei de Filologie si Literatura a Academiei Romane si initiator al Zilei Culturii Nationale, acad. Eugen Simion, si acad. Razvan Theodorescu , vicepresedinte al Academiei Romane, presedintele Sectiei de Arte, Arhitectura si Audio-Vizual.Alocutiunile au fost urmate de un concert sustinut de Filarmonica "George Enescu", sub bagheta dirijorului Horia Andreescu.Confirmata legislativ prin Legea nr. 238/2010, la propunerea academicianului Eugen Simion, Ziua Culturii Nationale este sarbatorita in data de 15 ianuarie, cand este marcata ziua de nastere a poetului Mihai Eminescu.