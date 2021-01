Actrita Oana Stefanescu a murit la varsta de 60 de ani. Vestea tragica a fost facuta de Teatrul Odeon

"Oana Stefanescu, actrita a Teatrului Odeo n de peste 30 de ani, a plecat dintre noi in seara de 23 ianuarie 2021, lasand in urma amintirea unor roluri memorabile, dar mai ales imaginea unui om bun si discret, pana in ultima clipa a vietii sale", se arata intr-un comunicat de presa al Teatrului Odeon, postat pe Facebook. Nascuta pe 19 noiembrie 1960, Oana Stefanescu a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" la clasa profesorului Octavian Cotescu si a debutat pe scena Odeonului in spectacolul "Mincinosul" de Carlo Goldoni, regia Vlad Mugur (data premierei: 11 octombrie 1991).La Odeon a lucrat sub bagheta regizorilor Vlad Mugur, Alexandru Dabija, Dragos Galgotiu, Mihai Maniutiu, Alexander Hausvater, Radu Afrim, Razvan Mazilu , iar cea mai recenta premiera a fost pe 20 decembrie 2019, spectacolul "Persona" de Ingmar Bergman, regia Radu Nica. Actrita Oana Stefanescu avea in pregatire musical-ul "Cabaret" de Joe Masteroff, muzica de John Kander, versuri de Fred Ebb, regia, coregrafia si costumele, Razvan Mazilu, in care juca alaturi de sotul ei, actorul Ionel Mihailescu.