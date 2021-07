Adrian Cioroianu, aproape sigur noul manager al Bibliotecii Nationale a Romaniei. Cine a facut anuntul

"Am avut discutii cu mai multe personalitati din zona culturala, dar discutiile care au inaintat si cu care am facut pasi concreti si sunt in masura sa il anunt aproape sigur ca viitor manager al Bibliotecii Nationale este domnul Adrian Cioroianu. Eu zic ca este un om care va implementa un nou parcurs in ceea ce inseamna raportul dintre societate si Biblioteca Nationala, care cred ca trebuie sa isi puna o amprenta mai puternica in viata noastra social-culturala", a declarat, la TVR 1, ministrul Bogdan Gheorghiu.In momentul de fata, manageriatul Bibliotecii Nationale a Romaniei este asigurat in regim de interimat de un angajat al institutiei.