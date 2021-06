Cinci ambasadori ai unor tari din Asia au vizitat Castelul Corvinilor

Deoarece sosirea lor a coincis cu Ziua Drapelului National, cei cinci ambasadori au asistat la arborarea steagului Romaniei pe Turnul Nou de Poarta de la Castelul Corvinilor.Oaspetii au fost intampinati de primarul municipiului Hunedoara, Dan Boboutanu, au primit salutul Ordinului Cavalerilor de Hunedoara si au vizitat apoi monumentul medieval."Ma bucur nespus ca Excelentele lor au ales sa vina si la Castelul Corvinilor pe parcursul vizitei efectuate in judetul Hunedoara. (...) Domniile lor au avut ocazia sa cunoasca o parte din istoria fabuloasa a neamului Hunedorestilor, dar si a castelului in sine. Sunt sigur ca aceasta va fi dusa prin viu grai si in tarile Excelentelor lor. Este important pentru noi ca fiecare turist care vine la Hunedoara sa inteleaga si sa spuna povestea mai departe, deoarece un turist multumit iti va trimite, mereu, cel putin inca un turist", a declarat primarul municipiului Hunedoara, Dan Boboutanu.Ambasadorii Indoneziei - Muhhamad Amhar Azeth, Vietnamului - Dang Tran Phong, Pakistanului - Zafar Iqbal, Bangladeshului - Daud Ali, si Turkmenistanului, Annamammet Annayev, au efectuat, in perioada 24-26 iunie, o vizita in judetul Hunedoara.Pe parcursul celor trei zile, ambasadorii au avut o intalnire cu mai multi oameni de afaceri din domeniul agriculturii si au vizitat mai multe obiective turistice de pe teritoriul judetului, cum sunt cetatea dacica Sarmizegetusa Regia, monument UNESCO , Muzeul Aurului din Brad si Muzeul Textilelor din Baita.