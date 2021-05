Arena Colosseumului din Roma va fi reconstruita de o firma de ingineri din Milano

O firma de ingineri din Milano a castigat o licitatie in fata a zece concurenti lansata la finalul lui 2020, datorita proiectului sau bazat pe lamele de lemn mobile si pe ventilatie a subteranelor, care adapostea in epoca jocurile de circ cu animale salbatice si sclavi."Este vorba despre un nou pas inainte pentru reconstructia arenei, un proiect ambitios care va ajuta la conservarea structurilor arheologice in vederea recuperarii imaginii originale a Colosseumului si caracteristica complexa a scenei mobile", a afirmat ministrul Culturii Dario Franceschini.Aceasta va permite vizitatorilor sa admire monumentul simbol al Italiei din centrul arenei, cum o puteau face la sfarsitul anilor 1800. In prezent, in afara de o mica platforma, Colosseumul nu mai are niciun teren, dar dezvaluie ruinele zidurilor si coridoarele subterane ale arenei.Mari evenimente culturale vor putea sa aiba loc aici, dar nu se pune problema transformarii locului intr-o sala de spectacole.Pe 29 iulie, Dario Franceschini intentioneaza sa invite ministrii la Colosseum intr-un G20 al Culturii.Directoarea parcului arheologic al Colosseumului, Alfonsina Russo, precizeaza ca proiectul de reconstructie a pardoselii (3.000 de metri patrati) va fi accesibil doar din 2023 vizitatorilor. Inainte de epidemia de coronavirus, zilnic, vizitau 25.000 de turisti amfiteatrul, inclus in patrimoniul mondial al UNESCO Lucrarile de reconstructie a arenei - care vor face obiectul unei oferte europene de 15 milioane de euro - ar trebui sa inceapa la finalul anului sau mai tarziu, la inceputul lui 2022, pentru a fi finalizate in 2023, a detaliat Alfonsina Russo.Ideea, lansata in 2014, a fost inclusa anul urmator intr-un pachet de finantare de 18,5 milioane de euro dedicat marilor proiecte de bunuri culturale italiene.Proiectul castigator, prezentat duminica presei, va avea o structura lejera in intregime demontabila si acoperita de accoya, un lemn modificat foarte rezistent, au explicat inginerii.Lamelele vor fi echipate cu un sistem de rotatie pentru a permite iluminarea naturala si ventilatia pasajelor subterane, care pot fi, de asemenea, dezvaluite.