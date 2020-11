Arheologii israelieni au descoperit o fortareata din vremea regelui David

Aceasta fortareata din piatra de bazalt a fost dezgropata in apropiere de colonia evreiasca Hispin, pe partea Platoului Golan care a apartinut Siriei. Descoperirea a avut loc inainte de sapaturile care au loc pentru ridicarea unui nou cartier rezidential.Potrivit lui Barak Tzin, care a condus sapaturile pentru Autoritatea Israeliana pentru Antichitati, aceasta structura, din care o parte a fost prezentata miercuri presei, se intinde pe 1.000 de metri patrati.In sit, arheologii au gasit si o piatra pe care erau gravate personaje cu coarne si statueta unei femei tinand un instrument muzical care seamana cu o tamburina. Aceasta descoperire se aseamana cu artefacte gasite in alt sit, cel de la Betsaida.Este vorba despre "prima" fortareata a acestei perioade descoperita pe platoul Golan, potrivit Autoritatii israeliene si de o "noua piesa din puzzle-ul" care permite descifrarea relatiilor dintre regatul regelui David si aliatii sai din Ghesur.Cautarile arheologice raman un subiect sensibil in Israel si in Teritoriile palestiniene unde rezultatele sunt adesea folosite de asociatii sau parti politice pentru a justifica revendicarea unor locuri de reculegere sau teritorii disputate.Citeste si: Monede de aur de acum 1.000 de ani, descoperite in Ierusalim