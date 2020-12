Arhiepiscopul Teodosie afirma ca credinciosii nu vor accepta restrictii de Craciun: "Biserica are autonomie fata de stat, ne-a fost incalcata autonomia"

Declaratiile au fost facute in contextul discutiilor privind pelerinajul al pestera Sfantului Andrei. "Credinciosii s-au simtit discriminati, marginalizati. Iata in aceasta perioada de frig, ca de aceea au venit sa ne scoata afara din biserica la Sf. Ecaterina pe 25.Nu puteam sa ii tin afara, erau -2 grade. Cum ne vrea Sanatatea, puterea politica daca vrea sa ne scoata in frig? E la mintea oricarui om simplu, nu trebuie sa ai multa carte , daca stai pe loc in frig incremenesti, te imbolnavesti de inima de plamani, de toate. Plamanul, care este asa sensibil la coronavirus, tocmai trebuie sa il ocrotim. Au simtit credinciosii aceasta discriminare," declara arhiepiscopul, la Antena 3. IPS Teodosie a spus ca a avut o propunere de la credinciosi sa tina slujba in mall-uri. "Unii credinciosi mi-au zis: hai sa inchiriem in mall daca acolo e voie, sa nu ne fie frig. Pana acolo au mers sa isi poata face inchinarea. Sa ducem icoanele in mall, sa ne inchinam acolo daca in biserica nu avem voie", a mai spus inaltul prelat.Intrebat apoi, daca credinciosi vor accepta alte restrictii impuse si de Craciun, IPS Teodosie a raspuns: "Nu vor accepta, pentru ca inchiderea Bisericii le aduce tristete. Tristetea este inceput de boala. Omul care este vesel este si sanatos si noi putem sa pastram aceste reguli sanitare in biserici, chiar daca suntem putini mai multi, dar nu suntem afara, sa racim. Si, trebuie sa ramanem cu autonomia noastra. Biserica are autonomie fata de stat.""Ne-a fost incalcata autonomia. Ne-a fost incalcat dreptul la religiozitate. Acest drept nu poate fi incalcat, e un drept fundamental. De aceea fac apel, nu cu revolta, ci cu sinceritate si cu obiectivitate pentru ca eu reprezint credinciosii mei.Nu caut binele meu, trebuie sa caut binele tuturor. Si binele tuturor este in a ne manifesta inaintea lui Dumnezeu pentru ca sufletul este mai valoros decat trupul. Sufoci sufletul, imbolnavesti trupul.Mantuitorul ne-a dat exemplul. Cand a curatit sufletul s-a vindecat si trupul. Toata evanghelia abunda in asemenea exemple si sunt exemple graitoare," a mai spus IPS Teodosie.