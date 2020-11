Bijuterii si obiecte vestimentare ale nobililor transilvaneni, expuse la muzeul Cetatii Fagarasului

Conform unui comunicat remis de Primaria Fagaras, printre piesele prezentate in expozitia temporara, care majoritatea fac parte din colectia premoderna a Muzeului National de Istorie a Transilvaniei, se gasesc si cateva apartinand Muzeului "Valer Literat" din Cetatea Fagaras.Printre piesele expuse vor putea fi admirate si bijuterii descoperite in anii 1500 in sicriile nobililor transilvaneni.Expozitia temporara este programata sa fie expusa in Turnul Thomory al Cetatii Fagaras pana pe 21 ianuarie.Aceasta a fost expusa pentru prima data la sfarsitul anului trecut si, de atunci, a fost itinerata in mai multe orase din Transilvania.