Actorii Bogdan Farcas si Dragos Dumitru au primit Premiul Special al Juriului la Festivalul de Film de la Varsovia

''Neidentificat'' este un film care ''combina si reinterpreteaza diverse arhetipuri cinematografice populare si de succes: filmul politist si detectiv, filmul de actiune, filmul noir si cel care are drept protagonist un anti-erou. In acelasi timp, povestea centrala se desfasoara intr-un amplasament unic si specific: lumea unui orasel din Romania. La aceasta se adauga o actiune intensa si cateodata frenetica. O poveste despre peisajul interior al mintii si sufletului uman, un film despre alegeri definitorii care pornesc de la dorinte ascunse si conflicte interne. Filmul vorbeste despre echilibrul privat existent in fiecare dintre noi, un echilibru cu mult mai putin stabil decat ne imaginam cu totii'', spune Bogdan George Apetri, citat pe site-ul festivalului.Nascut la Piatra Neamt, Apetri locuieste in prezent la New York. In 2010, a regizat si a colaborat la scrierea scenariului pentru primul sau film de lungmetraj, ''Periferic/Outbound''. Cineastul preda regie de film la Universitatea Columbia.Filmul romanesc ''Mia isi rateaza razbunarea'', in regia lui Bogdan Theodor Olteanu, si coproductia ungaro-romana ''Spiral'', in regia Ceciliei Felmeri, au fost recompensate cu mentiuni speciale din partea juriului in cadrul sectiunii Competition 1-2.''Mia isi rateaza razbunarea'' spune povestea Miei, o tanara actrita care, dupa o despartire violenta de iubitul ei, incearca sa se razbune. Mia va avea ocazia sa reflecteze asupra diverselor aspecte din propria viata, asupra trecutului si violentei. Din distributie fac parte actritele Ioana Bugarin si Ana Maria Guran.''Spiral'' este o drama psihologica despre comportamente repetitive in cadrul relatiilor, dificultatea schimbarii si a lasarii trecutului in urma. Din distributie fac parte actorii Bogdan Dumitrache, Alexandra Borbely, Diana Magdolna Kiss.Creat in 1985, Festivalul de Film de la Varsovia include mai multe sectiuni competitive (competitia internationala, Competition 1-2, Free Spirit Competition, Documentary Competition, Short Films Competition), precum si sectiuni necompetitive, precum proiectii speciale, cinema clasic polonez, descoperiri, weekendul filmelor de familie.Festivalul a avut loc in perioada 9-18 octombrie.Editia de anul acesta, cea de-a 36-a, a inclus 170 de filme din intreaga lume, inclusiv numeroase premiere mondiale. In cadrul competitiei internationale, au fost prezentate sapte premiere mondiale, sapte premiere internationale si o premiera europeana.