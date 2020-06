Bratescu (Ministerul Culturii): Vrem sa solutionam situatia Muzeului Bran impreuna cu proprietarii terenului

Ziare.

com

Acesta a avut, luni, o intrevedere cu prefectul judetului Brasov, Mihai-Catalin Vasii, si cu intreprinzatorul polonez Janusz Szalinski si sotia acestuia, proprietari, in urma unei decizii judecatoresti, pe 2/3 din suprafata pe care se afla sectia in aer liber a Muzeului National Bran, precum si cu reprezentanti ai institutiei muzeale."Sunt astazi aici deoarece pentru actuala echipa de la Ministerul Culturii situatia Muzeului National Bran este un dosar extrem de important, pe care dorim sa-l solutionam favorabil pentru cultura romana, impreuna cu proprietarii terenului. Cred ca este nevoie de mai putine iesiri, cu dispute si acuze, in spatiul public si de mai multa aplecare chibzuita asupra problemei, pentru gasirea unei rezolvari in sensul salvarii acestui Muzeu National, a carui soarta a fost lasata, din nefericire, atatia ani, la voia intamplarii", a declarat secretarul de stat Liviu Bratescu, conform unei informari transmise de Institutia Prefectului Brasov.Potrivit prefectului de Brasov, Mihai-Catalin Vasii, in urma discutiei, s-au conturat cateva variante pentru Sectia Etnografica in Aer Liber a Muzeului National Bran, care vor asigura salvarea acestuia, insa, deocamdata, acestea nu vor fi detaliate."Nu doresc sa detaliez acum, pana nu vedem ceva concretizat, dar va pot spune ca atat domnul secretar de stat, cat si proprietarii respectivului teren si-au manifestat deschiderea pentru a se ajunge la o solutie care sa asigure existenta in continuare la Bran a acestui asezamant muzeal deosebit de important", a punctat prefectul Mihai-Catalin Vasii.Sectia in aer liber sau Muzeul Satului Bran risca sa se inchida, in urma unor sentinte judecatoresti care au lasat statul roman fara terenul care se afla sub institutia culturala.Proteste ale angajatilor muzeului au avut la inceputul anului, cand, in urma unei sentinte judecatoresti, in data de 14 ianuarie, la muzeu s-a prezentat un executor judecatoresc, pentru a pune in aplicare executarea silita, solicitata de catre Elena Maria Polizu Micsunesti, care a primit 1/3 din suprafata acestui teren.Ulterior, printr-o alta sentinta judecatoreasca, Muzeul National Bran a pierdut in instanta doua treimi din terenul pe care este amplasat, iar in urma deciziei, institutia este nevoita sa-si inchida portile. Potrivit oficialilor muzeului, toate monumentele unicat expuse la Muzeul Bran risca sa se piarda, in conditiile in care terenul trebuie eliberat pana pe 26 iunie.In anii '90, in componenta Muzeului National Bran existau trei sectii: Castel, Vama Medievala si Sectia Etnografie. Dupa retrocedarea Castelului, Muzeul Vamii a mai functionat pana in luna februarie anul trecut. Procedura de retrocedare a terenului, pe care se afla si Muzeul Satului, a fost demarata in 2001, iar dupa pierderea acestui proces de catre Ministerul Culturii, pe data de 17 februarie anul acesta ar fi urmat ca si sectia exterioara sa fie inchisa definitiv.