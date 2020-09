Incepe Bucharest Science Festival 2020. Festivalul va avea loc online, iar participarea va fi gratuita

Cea de-a opta editie a BSF va fi una atipica, cu multe limitari impuse de situatia epidemiologica curenta. Anul acesta Festivalul se va desfasura exclusiv online, intre 23 si 27 septembrie, iar la dezbaterile care vor putea fi urmarite prin Zoom si pe principalele platforme de social media vor putea participa oameni din toate colturile tarii."Traversam o perioada de schimbari majore la nivel mondial. Lumea se transforma sub ochii nostri, iar pandemia a devenit un catalizator care a determinat omenirea sa isi indrepte atentia spre stiinta. In medicina au loc descoperiri in fiecare zi, in domeniul explorarii spatiale am fost martori la cateva evenimente importante anul acesta si urmeaza altele cel putin la fel de interesante si cercetatori din lumea intreaga colaboreaza la proiecte menite sa ne imbunatateasca viata. In cadrul editiei din acest an a festivalului am invitat o parte din acesti cercetatori, sa ne povesteasca despre munca lor, dar si sa raspunda la intrebarile pe care participantii curiosi le pot adresa pe toata durata festivalului.La fel ca la editiile precedente, evenimentele din acest an vor acoperii arii diverse de interes, de la explorare spatiala la istorie si de la medicina la fizica plasmei. De asemenea, am reusit sa adaptam mult iubitele ateliere pentru copii, pentru a le oferi ocazia sa participe de acasa si sa faca experimente stiintifice, asistati de parinti. Si pentru ca dorim sa oferim cat mai multor oameni posibilitatea de a descoperi magia stiintelor, participarea la toate evenimentele din festival este gratuita", a declarat Alexandru Toma Patrascu, directorul Festivalului.: Libertate, solidaritate, bun-simt?Miercuri, 23 septembrie, de la ora 17:00 si 18:30 va avea loc o discutie cu sociologi, filosofi, medici si jurnalisti in care dezbatem limitele individualismului atunci cand corpurile noastre nu mai sunt clar separate de corpurile celorlalti, dar si constructia sociologica a celor doua tabere si rolul media si social media in formarea si reprezentarea acestora.Invitati: Andrada Fiscutean, jurnalist de stiinta, Mihai Ghiduc, redactor-sef la Mindcraft Stories, Emilian Mihailov, director executiv al Centrului de Cercetare in Etica Aplicata, Radu Uszkai, preda filosofie si etica in afaceri la ASE, Sorina Vasile, medic rezident pe boli infectioase, Cosima Rughinis, directoare a Scolii Doctorale de Sociologie a Universitatii din Bucuresti.Link pentru inscriere aici , 350 de ani de progres in astronomieMirel Birlan, astronom roman ce lucreaza in cadrul Observatorului din Paris va prezenta aceasta remarcabila institutie si va discuta despre munca cercetatorilor prin ale caror eforturi ni se dezvaluie alcatuirea Universului. Mirel este specializat in fizica Sistemului solar si se ocupa cu observarea asteroizilor, planetelor si cometelor. Evenimentul va avea loc miercuri, 23 septembrie, de la ora 19:00 - 20:30.Link pentru inscriere aici Pentru a afla mai multe despre fuziunea nucleara si despre cum cercetatorii si inginerii romani contribuie la proiectarea si construirea viitoarelor centrale care vor produce energie curata.La dezbatere vor participa: Greg de Temmerman (coordonator stiintific), Neagu Sorin (coordonator pentru calitate), Leontin Carafa (inginer de integrare pe zona), Razvan Rusenescu (inginer Mecanic - CATIA designer), Ruxandra Pilsiu (departamentul de comunicare al ITER), Dr. Florin Spineanu (cercetator in cadrul INFLPR). Gazda dezbaterii va fi Corina Negrea, jurnalist de stiinta. Evenimentul va avea loc joi, 24 septembrie, de la ora 18:30 - 19:30.Link pentru inscriere aici : "Rataciti printre formule. Cum ii deruteaza frumusetea pe fizicieni"Sabine Hossenfelder, autoarea cartii "Rataciti printre formule. Cum ii deruteaza frumusetea pe fizicieni", va avea o discutie cu Cristian Presura despre cartea sa si despre cat de bine pot fi sustinute experimental cateva dintre cele mai populare teorii din fizica particulelor elementare si cosmologia actuale. Evenimentul face parte din seria speciala #HumanitasLIVE #online: Zoom pe stiinta / Stiinta pe zoom. Evenimentul va fi difuzat live pe pagina de Facebook a Editurii Humanitas . Evenimentul va avea loc joi, 24 septembrie, de la ora 19:00 - 20:00.- dr. Markus Landgraf, ESA Architecture Analyst, va discuta cu Corina Negrea, jurnalist de stiinta, despre programul Artemis de explorare selenara si despre cum avanpostul lunar ne antreneaza pentru urmatoarea etapa, vineri 25 sep, 19:00 - 21:00.Link pentru inscriere aici Astrofiziciana si cosmografa Helene Courtois, autoarea cartii "Calatorie pe valuri de galaxii. Laniakea, noua noastra adresa in Univers", va avea o discutie cu fizicianul Claudiu Tanaselia si jurnalista Anca Gradinaru despre harta, structura si evolutia universului, asa cum se vad din cele mai recente cercetari in astronomie si astrofizica. Evenimentul face parte din seria speciala #HumanitasLIVE #online: Zoom pe stiinta / Stiinta pe zoom. Evenimentul va fi difuzat live pe pagina de Facebook a Editurii Humanitas, vineri 25 septembrie, de la ora 19:00 - 20:00.Sunt comunitatile stiintifice si cele umaniste chiar atit de diferite? Exista totusi punti intre cele doua culturi? Care ar fi acestea? Iata ce vom discuta intr-o editie speciala a Cafenelei filosofice de vineri seara, o editie in cadrul Bucharest Science Festival.Invitati: Sorana Corneanu (Universitatea din Bucuresti), Vlad Zografi,dramaturge roumain, Mihnea Bostina (University of Otago, New Zealand), Sorin Bangu (University of Bergen, Norway). Moderatori: Dana Jalobeanu si Grigore Vida, vineri 25 septembrie, de la 20:00 - 22:00.Detalii despre programul complet al festivalului si rezervari sunt disponibile pe site-ul bucharestsciencefestival.ro Bucharest Science Festival este primul festival de acest gen si cel mai important eveniment de promovare a stiintei din Romania. Fondat in 2013, Festivalul se desfasoara anual la sfarsitul lui septembrie si include zeci de evenimente (expozitii temporare, ateliere interactive, conferinte, dezbateri, proiectii de documentare etc.).De asemenea, in fiecare an s-au alaturat festivalului, in calitate de invitati speciali, personalitati marcante din strainatate, active in zona stiintei si a promovarii acesteia, precum dr. David Hilmers, astronaut NASA, dr. Gilles Boeuf, Presedintele Muzeului National de Istorie Naturala din Paris sau Ferdinand Habsburg, fondator si Director General al Da Vinci TV.