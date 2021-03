O casca militara elena, din perioada razboaielor greco-persane, descoperita in Israel

Casca, cu o vechime estimata la 2.700 de ani, a fost descoperita de un vas olandez in 2007 si a fost predata unitatii de arheologie marina din cadrul Autoritatii israeliene pentru Antichitati (IAA)."Casca este de tip corintian, dupa numele orasului Corint din Grecia, unde astfel de casti au fost produse in secolul VI i.Hr", dupa care acest model de casca a ajuns sa fie foarte popular in intregul spatiu mediteranean. conform comunicatului arheologilor israelieni. Casca a fost fabricata cu foarte multa pricepere, dintr-o singura foaie de bronz, prin incalzire si lovire cu ciocanul, Aceasta tehnica facea posibila reducerea greutatii castii, fara a pierde din capacitatea de protectie pentru razboinici", se mai precizeaza in comunicatul emis de IAA."Aceasta casca i-a apartinut probabil unui razboinic elen de pe una dintre corabiile de razboi grecesti ce au participat la confruntarile navale impotriva persanilor", conform lui Kobi Sharvit, directorul unitatii de arheologie marina din cadrul IAA.In perioada din care provine aceasta casca, Persia controla un imperiu ce cuprindea intregul Orient Mijlociu. Persanii au incercat de doua ori sa invadeze Grecia. Prima dintre invazii a fost stopata in anul 490 B.C., cand persanii au fost invinsi in apropierea Atenei, in cadrul Bataliei de la Maraton. Cursele de maraton isi trag originile de la fapta unui soldat elen, pe nume Pheidippides, care a fugit pana la Atena, aflata la aproximativ 40 de kilometri distanta, pentru a anunta victoria. Dupa ce a spus ca grecii au iesit invingatori, soldatul s-ar fi prabusit si a murit de epuizare.In cursul celei de-a doua invazii, inaintarea persana a fost incetinita de trupele spartane la Termopile in 480 i.Hr. si apoi persanii au fost invinsi si alungati de pe teritoriul elen in 479 i.Hr.In anii ce au urmat, elenii au trecut in ofensiva si au lansat multiple atacuri impotriva persanilor in Mediterana de Est. Aceasta casca ar fi putut fi purtata de unul dintre razboinicii eleni care au participat la aceste confruntari. Ostilitatile dintre greci si persani au continuat pana cand Alexandru cel Mare a cucerit Imperiul Persan in 330 i.Hr.