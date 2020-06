Catherine Deneuve revine pe platourile de filmare, dupa accidentul vascular cerebral de anul trecut

Ziare.

Filmarile la acest lungmetraj vor dura pana la 15 august, a precizat pentru presa producatorul filmului.In varsta de 76 de ani, Deneuve a fost internata pe 6 noiembrie, la spitalul Salpetriere, specializat in tratarea accidentelor vasculare. Dupa cateva zile, ea a fost mutata la unitatea clinica privata Adolphe de Rothschild din nordul Parisului.Catherine Deneuve a suferit AVC, in timpul filmarii unei scene pentru "De Sont Vivant", in spitalul Gonesse din apropiere de Paris.Deneuve imparte afisul cu Cecile de France si Benoit Magimel.Cea mai recenta productie in care a jucat Deneuve, alaturi de Juliette Binoche si Ethan Hawke, este lungmetrajul "La verite" (2019), al japonezului Hirokazu Kore-eda.Nascuta pe 22 octombrie 1943, la Paris, Catherine Deneuve a debutat in "Les Collegiennes", in 1957. A obtinut consacrarea internationala cu rolul din filmul "Umbrelele din Cherbourg/ Les parapluies de Cherbourg" (1964), regizat de Jacques Demy. A primit o nominalizare la Oscar (pentru interpretarea din "Indochine", 1992), un Urs de Argint la Berlin pentru realizari deosebite ("8 Femmes", 2002) si un trofeu Palme d'Or onorific.In 2016, a devenit prima femeie recompensata cu premiul Lumiere, supranumit "Nobelul pentru film".