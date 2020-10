Ce este gaura neagra? Fenomenul, explicat de o laureata a Premiului Nobel

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

O astfel de definitie nu satisface intotdeauna curiozitatea interlocutorilor, noteaza AFP."Foarte putini oameni inteleg ce este o gaura neagra, insa foarte multi oameni sunt fascinati de ele", a sustinut Andrea Ghez prin telefon pentru AFP, din California, la aproximativ o ora dupa ce a aflat ca a devenit cea de-a 4-a femeie din istorie care a primit Premiul Nobel pentru Fizica.Grupul de cercetatori din care face parte a sarbatorit in aceasta vara implinirea a 25 de ani de cand a inceput munca la acest proiect ce a ajuns la punctul culminant, cu ajutorul giganticelor telescoape din Hawaii si dupa nenumarate calcule, prin masurarea gaurii negre supermasive din centrul Caii Lactee, denumita Sagittarius A*."Este foarte greu sa conceptualizezi o gaura neagra. Legile fizicii in apropierea unei gauri negre sunt atat de diferite de legile fizicii care se aplica pe Pamant, incat nu putem avea nici un fel de intuitie in legatura cu lucrurile pe care le cautam. Pot sa-mi reprezint o gaura neagra din punct de vedere matematic, abstract, insa imi este foarte greu sa-mi formez o imagine, pentru ca (intr-o gaura neagra) spatiul si timpul se amesteca", a declarat ea pentru agentia franceza de presa.Modul in care putem "vedea" o gaura neagra, obiect cosmic prin definitie invizibil, este sa observam traiectoriile obiectelor din jurul sau. In acest caz, stelele. Andrea Ghez a confirmat ca dupa 25 de ani de studiere a gaurii negre din centrul Caii Lactee are in minte o harta foarte exacta a stelelor care graviteaza in jurul lui Sagittarius A*."Stelele sunt precum niste copii si le cunoastem pe toate dupa nume, insa ele se schimba cate putin in fiecare an", a sustinut ea.O alta intrebare de neofit: este adevarat ca, asa cum scrie si Academia suedeza, nu simti nimic daca pici intr-o gaura neagra?"Nu ai supravietui. Daca ajungi sa cazi cu picioarele inainte intr-o gaura neagra, primul lucru care s-ar intampla ar fi ca atractia gravitationala s-ar simti mai puternic la nivelul picioarelor decat la cel al capului si apoi te-ai descompune pana la nivel de atomi. Deci nu ai simti nimic pentru ca nu ai mai exista".Andrea Ghez, nascuta in 1965 la New York, are un doctorat la California Institute of Technology din Pasadena, obtinut in 1992. In prezent, cercetatoarea americana este profesoara la Universitatea California din Los Angeles. Ea crede cu putere ca mai multe mistere ale gaurilor negre vor fi dezlegate in cursul vietii sale."Este un domeniu al fizicii in care ritmul descoperirilor s-a accelerat, pentru ca tehnologia evolueaza cu toata viteza. Si sincer, stim foarte putine".Acum doi ani, fiziciana canadiana Donna Strickland a castigat Nobelul pentru Fizica si, inaintea ei, doar alte doua femei l-au obtinut - Maria Goeppert Mayer in 1963 si celebra Marie Curie in 1903.