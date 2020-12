Recomandarile lui Raed Arafat pentru colindatori: "Urarile adresate trebuie facute doar afara"

"Urarile trebuie facute doar afara"

Motivul colindatului nu este trecut pe declaratia pe propire raspundere

Autoritatile transmit ca respectarea masurilor de protectie este esentiala, mai ales acum, deoarece riscul de infectare este foarte mare, iar efectele imbolnavirilor de COVID-19 pot fi dramatice."Sarbatorirea acestei zi care este destul de importanta, pentru fiecare crestin. Sarbatorirea Craciunului va avea loc, depinde insa cum se va desfasura. Daca sarbatoreste in familie in randul celor cu care esti in contact permanent, stai cu ei in casa este ok. Daca inseamna sa aduci bunicii de la tara sau sa te duci tu acolo si sa fie o intalnire mai larga, intre persoane care de regula nu stau impreuna si unde este un risc de infectare, atunci riscam sa transmitem infectia de la persoane asimptomatice, catre persoane vulnerabile, care participa la aceste intalniri", este recomandarea pe care seful DSU, Raed Arafat , a facut-o catre populatie, in direct la Medika TV De asemenea, seful DSU spune ca obiceiul colindatului ar trebui sa se desfasoare in conditii de pandemie. Urarile adresate trebuie facute doar afara, iar colindatorii ar trebui sa poarte masca de protectie si sa pastreze distanta fizica."Daca prin colindat intelegem ca cineva canta afara este in regula, dar daca colindatul inseamna sa intri intr-o incapere sa discuti, sa bei un pahar de ceva, dupa care sa pleci la urmatoarea casa, la urmatorii prieteni si sa faci asta toata ziua este un risc mare ca tu sa te infectezi sau tu sa-i infectezi pe ceilalti", a mai spus Arafat.In zonele aflate deja in carantina, obiceiul colindatului ar putea sa-i puna in dificultate atat pe colindatori, deoarece pe declaratiile pe proprie raspundere nu este trecut ca necesitate de a parasi locuinta colindatul."In zonele carantinate este posibil sa fie limitari serioase in privinta colindatului. Pentru ca acolo nu scrie motivul colindatului pe acea declaratie. In zonele unde miscarea este libera exista totusi riscuri", a mai spus seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.Citeste si: