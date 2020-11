Cercetatorii intentioneaza sa creeze o enciclopedie a mirosurilor din trecut. "Ceea ce ii intereseaza pe oameni este sa stie cum se traia in trecut, cum mirosea"

Enciclopedia, o premiera de acest gen, "va permite utilizatorilor de internet sa descopere modul in care mirosurile au modelat comunitatile si traditiile noastre", se explica intr-un comunicat al Universitatii Anglia Ruskin (Cambridge), una dintre cele sase structuri europene implicate in proiectul Odeuropa.De asemenea, utilizatorii vor putea sa plaseze in contextul lor istoric mirosuri care exista si in prezent, precum cel de rozmarin, foarte popular in secolele al XVI-lea si al XVII-lea deoarece i s-a atribuit puterea de a tine la distanta ciuma.Pe baza indiciilor regasite cu ajutorul inteligentei artificiale in texte istorice sau in picturi, chimistii si parfumierii implicati in acest proiect vor fi, de asemenea, responsabili de redarea mirosurilor specifice din anumite epoci - cum ar fi cel de tutun sau al unor parfumuri istorice - dar si din unele spatii, precum miasmele din zonele urbane provocate de revolutia industriala."Unul dintre cercetatorii nostri se ocupa de picturi si va incerca sa recreeze parfumul (bataliei) Waterloo", a declarat cu entuziasm istoricul William Tullett, profesor la Universitatea Anglia Ruskin.Probele de mirosuri reconstituite de cercetatori vor fi prezentate incepand de anul viitor la diferite muzee europene, vizitatorii avand ocazia sa plonjeze olfactiv in trecut.Istoricul specializat in mirosuri a explicat ca printre evenimentele viitoare se vor numara colaborari cu site-uri care se ocupa de reconstituiri istorice sau cu muzee in care publicul va putea incerca sa faca asocierea dintre un miros si pictura potrivita."Ceea ce ii intereseaza pe oameni este sa stie cum se traia in trecut, cum mirosea", a explicat pentru AFP cercetatorul, care intentioneaza sa "ofere oamenilor o experienta mai intima a trecutului", dar si "sa ii incurajeze sa dea atentie in prezent mirosurilor din jurul lor". In opinia sa, anosmia cauzata de COVID-19 a readus simtul mirosului in prim-plan.Proiectul Odeuropa, al carui cost se ridica la 2,8 milioane de euro, va scoate totodata in evidenta o dezbatere pe tema statutului mirosurilor. "Ar trebui considerate mirosurile ca apartinand patrimoniului nostru cultural?", se intreaba Tullett. "Si daca da, trebuie sa le conservam pentru viitor?", a adaugat el.In cadrul proiectului se va avea in vedere, de asemenea, dezvoltarea "unui 'nas computerizat' capabil sa urmareasca mirosurile si experientele olfactive prezente in textele digitalizate" in mai multe limbi, dupa cum a adaugat colegul lui Tullett, profesorul Peter Bell, de la Universitatea Friedrich-Alexander din Erlangen, Germania.Citeste si: Designerul israelian Kobi Levi creeaza genti de mana inspirate de mastile de fata impotriva COVID-19