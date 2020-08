Chipul pictorului renascentist Rafael, reconstituit in 3D de o universitate italiana

"Analiza mulajului din ghips al craniului lui Rafael (1483-1520), realizat in 1833 (in momentul deschiderii mormantului artistului, n.r.), ne-a permis sa reconstituim in 3D chipul" maestrului renascentist, decedat prematur la varsta de 37 de ani la Roma, unde a fost inmormantat sub cupola Panteonului, au explicat specialistii italieni.Dubii legate de autenticitatea ramasitelor pamantesti ale pictorului Rafael i-au insotit timp de secole pe admiratorii sai."Pana acum, nu eram siguri ca ramasitele descoperite si conservate in Panteon erau intr-adevar cele ale lui Rafael", reaminteste profesorul Mattia Falconi, specialist in biologie moleculara la Universitatea din Roma. In timpul cercetarilor realizate in proximitatea mormantului artistului au fost gasite multe alte sicrie, inclusiv ale unora dintre elevii sai, precum si numeroase fragmente de schelete."Reconstituirea faciala este o tehnica interdisciplinara capabila sa recreeze - bazandu-se exclusiv pe morfologia craniului - chipul unei persoane in momentul mortii sale", au explicat Cristina Martinez-Labarga, profesoara de antropologie medico-legala, si profesorul Raoul Carbone, grafician 3D in stiinte medico-legale.Aceste lucrari au permis cercetatorilor sa stabileasca "in premiera" ca "ramasitele conservate in mormantul din Panteon apartin intr-adevar artistului renascentist. In 2020, "comemoram 500 de ani de la moartea sa", au transmis reprezentantii facultatii de Biologie din cadrul Universitatii Tor Vergata din Roma, care au recurs in principal la comparatii cu autoportrete ale pictorului.Totodata, aceste cercetari realizate de Centrul de antropologie moleculara pentru studierea ADN-ului stravechi, in colaborare cu Fundatia Vigamus si cu Academia Rafael - care administreaza muzeul creat in casa natala a pictorului din Urbino - "deschid calea spre studii viitoare asupra ramasitelor osoase, pentru a identifica anumite caracteristici ale persoanei legate de ADN-ul" sau, precum culoarea ochilor, a parului si a pielii."Acest studiu stiintific complet despre reconstituirea faciala in 3D va fi propus in curand spre publicare in revista Nature", precizeaza acelasi comunicat, iar o statuie in 3D reprezentand bustul pictorului Rafael, prezentat in marime naturala, va fi expusa in permanenta la muzeul amenajat in casa memoriala din Urbino.Deplans de contemporani, Rafael a beneficiat la moartea sa de funeralii grandioase organizate la Vatican. Rafael a realizat un numar mare de opere artistice de o importanta majora, din care o mare parte se afla la Vatican.