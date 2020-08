Cimitirul Eternitatea din Iasi, unde sunt inhumate personalitati precum Creanga, Toparceanu sau Kogalniceanu, inscris in lista monumentelor istorice

Secretarul de stat in Ministerul Culturii, Liviu Bratescu, sustine, intr-un comunicat de presa, ca includerea Cimitirului Eternitatea din Iasi pe lista monumentelor istorice din Romania trebuia sa se intample de mult timp, pentru a-i asigura nu doar protectia, ci a-l pune in valoare."Cu o istorie de peste 150 de ani si sute de personalitati inhumate in perimetrul sau, cimitirul Eternitatea reprezinta un veritabil loc de memorie colectiva prin valoarea sa istorica, artistica si simbolica. Aici se imbina stiluri si curente artistice din Romania celei de-a doua jumatati de secol XIX, intr-un creuzet care ne permite sa ne cunoastem mai bine inaintasii. Valorificarea ca monument in ansamblul sau este pasul necesar pe care am reusit sa il facem acum, desi era necesar de mult timp", a declarat istoricul iesean Liviu Bratescu, secretar de stat in Ministerul Culturii.El a precizat ca exista cimitire monumentale in orase importante ale Europei, dand ca exemplu Verano din Roma sau Pere Lachaise din Paris.Potrivit lui Bratescu, prin clasarea Eternitatii ca monument istoric, "cimitirul se alatura unor nume de rezonanta din intreaga lume si va incepe sa aduca venituri bugetului orasului Iasi, prin vizitatorii pe care ii va atrage"."Clasarea cimitirului este un gest necesar de recunoastere a celor care au fost inaintea noastra, de la artistii ieseni la militarii inhumati aici. Monumentele funerare din Eternitatea au nevoie de atentie, de ingrijire, tocmai pentru a ne insoti in eternitate. Aceasta recuperare necesara urmareste tocmai recunoasterea la nivel national a valorii cimitirului si plasarea sa cat mai sus intr-o ierarhie a patrimoniului nu doar iesean, ci national", mai spune secretarul de stat in Ministerul Culturii, Liviu Bratescu.Cimitirul Eternitatea a fost infiintat in anul 1876, fiind primul cimitir municipal al orasului Iasi. Caracterul monumental al cimitirului este dat de mormintele, mausoleele si criptele impunatoare. Printre personalitatile inhumate in acest cimitir se numara Ion Creanga, Barbu Stefanescu Delavrancea, Otilia Cazimir, Garabet Ibraileanu, George Toparceanu, Mihail Kogalniceanu, Stefan Procopiu, Vasile Conta si Sabin Balasa.