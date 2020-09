VIDEO Primul cimitir din Romania prin care poti sa te plimbi virtual. Poti sa vezi, din cateva click-uri, cum arata mormantul lui Ion Creanga

Pagina web www.eternitycemetery144.ro este dedicata celor mai importante personalitati inhumate in acest loc, printre care scriitorul Ion Creanga, poetul George Toparceanu, istoricul si omul politic Mihail Kogalniceanu, care a fost prim ministru al Romaniei si ministru al Afacerilor Externe, fostul primar al Iasiului si ministru Gheoghe Marzescu, poetul Vasile Pogor, de asemenea fost primar al Iasiului, sociologul Petre Andrei, fost ministru al Educatiei, fizicianul si inventatorul Stefan Procopiu, poeta Otilia Cazimir, chimistul Petru Poni, care a fost si ministru al Cultelor si Instructiunii si primar la Iasiului, poetul Cezar Ivanescu, si pictorul Sabin Balasa.Evenimentul a fost organizat de Societatea de Studii Istorice din Romania, ca parte a proiectului "POST-Eternity 144" si co-finanantat de Administratia Fondului National Cultural (AFCN)."Website-ul promoveaza cimitirul "Eternitatea" ca spatiu cultural important pentru memorializarea trecutului. Este primul website al cimitirului iesean, al carui punct central il reprezinta harta interactiva in care sunt marcate 50 de monumente funerare importante, care sunt prezentate si video de catre o echipa de specialisti din diverse domenii. Website-ul integreaza si o baza de date despre personalitatile inhumate in cimitirul Eternitatea. Prin activitatile sale, proiectul "Post Eternity - 144" recupereaza o parte a memoriei comunitatii, intr-o maniera usor de accesat, folosind noile instrumente media pentru a semnifica importanta patrimoniului", au precizat organizatorii intr-un comunicat de presa.Lansarea website-ului www.eternitycemetery.ro a fost urmata de un tur ghidat de specialisti pe aleile cimitirului iesean.Proiectul va integra si doua prelegeri destinate elevilor in spatiul neconventional al cimitirului, sustinute de profesori prestigiosi din invatamantul preuniversitar iesean, denumite "Ora de Istorie" si "Ora de Literatura". Lectiile neconventionale vor fi filmate si editate pentru a fi folosite ca material didactic util, mai ales in contextul pandemiei provocata de COVID-19.Proiectul "POST-Eternity 144" se va inchide cu realizarea unui tur ghidat in cimitirul Eternitatea pe tema "Arta monumentelor funerare"."Cimitirul este un adevarat muzeu in aer liber, care releva evolutia stilurilor si orientarilor estetice care definesc sculptura si arhitectura romaneasca, de la neoclasic la baroc sau neogotic flamboiant. Busturile, altoreliefurile, monumentele funerare, obeliscurile realizate de sculptori mai mult sau mai putin cunoscuti alcatuiesc o colectie de arta integrata in natura. "POST- Eternity 144" este continuarea fireasca a proiectului "Eternity 143", finantat de Administratia Fondului Cultural National in sesiunea II din 2019 si ulterior, nominalizat la Premiile AFCN 2019", au mai precizat organizatorii.