Clotilde Armand, intalnire cu actorii pe tema finantarii culturii: "Totul va fi transparent. Imi dau seama ca pana acum nu aveati cu cine discuta"

"Mi-au atras atentia ca trebuie sa fim extrem de vigilenti cu proiectele culturale, in special cu cele realizate doar pe hartie sau alte sinecuri de dragul artei si, mai ales, pe cine numim reprezentant artistic acolo unde este cazul. Le-am transmis ca vom schimba felul in care s-au alocat sume imense spre sinecuri de tot felul, le-am promis ca totul va fi transparent. De la numirea unui director cultural pana la numirea paznicului", a scris Armand.Primarul s-a declarat intelegator privind nevoia actorilor romani de a juca si problemele intampinate de ei: "subfinantare, lipsa spatiilor in care actorii isi desfasoare activitatea sau eterna coruptie".Clotilde Armand si-a exprimat sustinerea fata de un "sector atat de important pentru comunitate"."Vom sprijini acest sector atat de important pentru comunitatea. Avem ambtia sa construim ceea ce trebuia construit de mult timp. Si impreuna facem asta. Ne-am asumat asta", a mai precizat Armand, care a completat: "Imi dau seama ca pana acum nu aveati cu cine discuta. Sa stiti ca usa mea din primarie este deschisa tuturor cetatenilor".