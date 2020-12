CNN Films si BBC pregatesc un documentar despre cursa pentru obtinerea unui vaccin impotriva Covid-19

Gale va fi si producator.Filmul va fi difuzat in SUA de CNN sub numele "Race For The Vaccine", narat de corespondentul pe probleme medicale Sanjay Gupta.In Marea Britanie, filmul documentar va fi difuzat de BBC Two.Lungmetrajul a beneficiat de aportul mai multor cercetatori din SUA, Europa, Asia si Australia, inclusiv oameni de stiinta din spatele vaccinurilor Pfizer/ BioNTech si National Institutes of Health (NIH)/ Moderna, dar si de la Oxford University/ AstraZeneca, ser aflat inca in faza de dezvoltare."Avand in vedere ca finalul pandemiei depinde mult de cum au inceput, am vrut sa spun povestea oamenilor de stiinta care erau pregatiti si asteptau Covid-19. Povestea cursei lor contra cronometru de a dezvolta vaccinuri si lectiile pe care le invatam din asta vor contura viitorul pentru noi, toti. Nu a fost vreodata mai important sa intram in lumea lor. Am fost cu adevarat inspirata de ei", a transmis Gale intr-un comunicat citat de The Hollywood Reporter.Producatori executivi sunt Janet Tobias, Rogger Lopez, Archie Baron, Amy Entelis, Katie Hinman, Courtney Sexton, Tom Coveney, Sean B. Carroll si Jared Lipworth.