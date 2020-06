Componenta strategica a reactiei moscovite

Ziare.

Dupa care a raspuns la intrebari. Una dintre acestea, a doua de fapt, a fost formulata asa (traduc din textul in engleza de pe pagina ministerului rus de externe, la https://www.mid.ru/en/press_service/spokesman/briefings/-/asset_publisher/D2wHaWMCU6Od/content/id/4157820): Intrebare: Acum cateva zile, Consiliul Suprem de Aparare Nationala a Romaniei a aprobat noul proiect al strategiei de aparare nationala a tarii pentru 2020 - 2024, care mentioneaza Rusia printre "amenintari".Documentul spune ca acumularea de potential militar rusesc in apropierea Romaniei, inclusiv pe flancul ei estic, adica la granita cu NATO, reprezinta provocari serioase pentru interesele nationale strategice, pentru securitatea Uniunii Europene si granitele NATO, si pentru securitatea energetica si stabilitatea in regiunea Marii Negre. Care ar fi comentariile dumneavoastra privind aceasta evaluare din partea partii romane?Raspunsul doamnei Zaharova a fost cel care a inflamat presa romaneasca traditionala si noua, internauta, pe parcursul mai multor zile, si a iscat un comunicat de presa al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) roman (http://mae.ro/node/52802), din care aflam ca, din dispozitia ministrului Aurescu, ambasadorul rus la Bucuresti a fost convocat la sediul ministerului, unde un secretar de stat i-a comunicat ambasadorului pozitia partii romane fata de pozitia purtatoarei de cuvant a ministerului rus de externe.Fara sa fiu vreun specialist in materia Rusia, asa, din sala si nu de la tribuna, eu stiu totusi ca diplomatia rusa este una extrem de serioasa, are o traditie imperiala si este populata cu diplomati extrem de educati si cultivati. Desigur, la fel ca in orice alta tara, intre acestia nu ii putem include pe ambasadorii numiti politic, dar asta este o alta discutie. De aceea sunt convins ca fiecare cuvant al purtatoarei de cuvant, din raspunsul sau la intrebarea despre Romania, este un cuvant serios si cu greutate. Inclusiv aluzia stravezie ca strategia romaneasca a fost redactata de plagiatori poarta aceasta greutate, aluzia fiind de altfel foarte aproape de adevar.Cu aceasta cunoastere in minte, am remarcat modul de comunicare al diplomatiei romanesti catre cea rusa. Zice Comunicatul MAE ca "Partea romana a aratat ca ar fi apreciat ca preocuparea purtatorului de cuvant al MAE rus pentru stabilitatea regionala la Marea Neagra sa fie insotita si de o evaluare corecta..." Adica, din dispozitia ministrului, un secretar de stat roman i-a comunicat ambasadorului rus chemat la minister ca partea romana nu este multumita de ce preocupari are purtatoarea de cuvant a ministerului rus!Daca s-a dorit ca aceasta portiune din comunicat sa fie un retur la ironia rusa privind plagiatele romanesti in materia apararii si securitatii nationale, atunci mingea a fost scoasa in afara terenului de joc.De ce? Deoarece problema cea mai serioasa din raspunsul rusesc la intrebarea despre strategia romaneasca de aparare nu se regaseste nici in ironii, nici in aluzii despre impotenta Romaniei de a-si formula o politica de securitate si aparare cu adevarat nationala, ci in faptul ca oficialii rusi afirma raspicat ca, in viziunea lor, Romania nu face parte din Occident, nici macar acum, la 16 ani de membru NATO si la 13 ani de membru al Uniunii Europene, ci continua sa faca obiectul interesului strategic rusesc, pe considerente geografice.Spune doamna Zaharova: "...aceasta smecherie a fost des folosita in Occident ca sa ii blameze pe altii pentru propriile neimpliniri si poticneli. Metoda asta de plagiere a Bucurestilor doar confirma absenta gandirii independente intre politicienii romani precum si faptul ca ei sunt gata sa serveasca ideile cu caracter de confruntare privind Rusia, ce apartin altor popoare, chiar daca fac asta pe seama propriilor interese, care, intre altele, se reveleaza din faptul ca Romania si Rusia sunt amandoua parte a regiunii Marii Negre."Aceasta viziune nu are nimic ironic, persiflant in ea si, mai mult decat atat, este de o valoare strategica indubitabila.Trebuie sa avem in vedere ca viziunea strategica de securitate a Rusiei este formulata pe coordonatele gandirii secolului al XIX-lea, in termeni de centru, periferie, zone de influenta si zone tampon, toate cu o incarcatura geopolitica.Pentru aceasta viziune, aducerea Occidentului, cu NATO si cu UE cu tot, la granitele Rusiei, direct prin Estonia si Letonia, precum si prin Lituania si Polonia, in ceea ce priveste posesiunea teritoriala rusa la Marea Baltica - Kaliningrad, a insemnat o descumpanire serioasa, a carei re-echilibrare s-a facut pe seama unei inarmari masive rusesti in regiunea Baltica. Asa ca perspectiva ca si Georgia si Ucraina sa devina membre ale structurilor politice si de securitate occidentale a fost prea mult, ceea ce a dus la invazia temporara a Georgiei, in 2008, si la anexarea de la Ucraina a Peninsulei Crimeea, in 2014.In tot acest timp, Rusia a incercat sa propuna Occidentului constituirea unei noi zone-tampon intre ea si Germania, aceasta din urma fiind privita de la Moscova ca cea mai recenta concretizare a tendintelor de secole ale Vestului de a ocupa Rusia. Nu a reusit, din simplul fapt ca gandirea occidentala de securitate si aparare nu mai opereaza cu conceptul de stat vasal, pseudo-independent, pe care sa il poti folosi ca zona-tampon, de pe vremea Pactului Ribbentrop-Molotov.Tot ce i-a mai ramas Rusiei in acest context a fost constituirea si controlarea unor zone de influenta strategica. A inceput prin a incuraja conflicte locale, in cateva dintre fostele state sovietice socialiste, ce au fost ulterior inghetate si asa sunt pana astazi. A incurajat regimuri politice corupte si usor de controlat in alte state din fosta Uniune Sovietica.Desigur, si Romania a fost permanent vizata de Rusia, atat ca potentiala zona-tampon, cat si ca zona de influenta strategica. Politica romaneasca de tranzitie prelungita si de integrare in Occident in al doilea val, integrare inca nefinalizata in doua directii nici astazi, cea a justitiei si cea a evidentei populatiei, se pliaza cel putin in parte pe aceasta viziune moscovita.Ceea ce este, cum spuneam, o problema strategica de securitate. Care iata ca se poate transforma intr-o problema strategica de comunicare. Pentru ca, atunci cand Strategia nationala de aparare a tarii continua sa identifice comportamentul de securitate al Moscovei la adresa sa si in Marea Neagra ca fiind unul generator de ingrijorare, ceea ce duce la perceperea Rusiei ca o amenintare la adresa Romaniei si a cluburilor politice si de securitate din care Romania face parte, asta inseamna ca Bucuresti refuza tot in continuare rolul propus de rusi, cel de zona de influenta strategica moscovita, ca sa nu mai vorbim de rolul aluziv de zona-tampon intre Rusia si Occidentul din care Romania face parte integrala.