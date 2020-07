Corul Madrigal deschide stagiunea estivala 2020

Potrivit unui comunicat al Biroului de presa al Corului "Madrigal - Marin Constantin" transmis AGERPRES, stagiunea va contine cinci concerte si se va desfasura in noul Amfiteatru "Mihai Eminescu" din Str. Arhitect D. Harjeu nr. 61.Madrigal revine pe scena in perioada 19 iulie - 16 august cu cinci repertorii diferite, dupa urmatorul program: 19 iulie, ora 21,00 - "Hora Staccato" - concert folcloric; 26 iulie, 21,00 - "Madrigal canta copiilor"; 2 august, 21,00 - "Muzica Renasterii"; 9 august, 21,00 - "Bijuterii corale"; 16 august, 21,00 - "Ave Maria".Stagiunea estivala Madrigal 2020 este organizata in colaborare cu Centrul Cultural "Mihai Eminescu" al Sectorului 2 si se inscrie in proiectul Ministerului Culturii "SAMER - Stagiunea Artistica Muzicala Estivala a Romaniei".Biletele, cu pretul de 30 de lei, pot fi achizitionate de pe platforma Bilete.ro (https://www.bilete.ro/stagiunea-estivala-madrigal/). Costul unui abonament pentru o persoana la toate cele cinci concerte este de 120 lei.