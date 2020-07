Cristi Puiu va face parte din juriul Festivalului de Film de la Venetia 2020

Organizatorii festivalului, care se va desfasura in perioada 2-12 septembrie 2020, au anuntat in ianuarie prezenta actritei Cate Blanchett in fruntea juriului celei de-a 77-a editii a celebrului festival italian.Juriul a fost completat duminica cu sase membri - trei femei si trei barbati - intre care actrita franceza Ludivine Sagnier (41 de ani), cunoscuta pentru rolurile din "Picaturi de apa pe pietre incinse", "8 femei" si thriller-ul "Swimming Pool".Alaturi de ea se va afla regizoarea austriaca Veronika Franz (55 de ani), remarcata pentru pelicula "Goodnight Mommy" (2014), co-regizata alaturi de Severin Fiala, un lungmetraj multi-premiat care a reprezentat Austria la Oscar Britanica Joanna Hogg (60 de ani) a regizat patru filme, dintre care cel mai recent, "The Souvenir", a avut premiera la Festivalul de film american Sundance anul trecut.Reprezentant al "Noului val" al cinematografiei romanesti, Cristi Puiu (53 de ani), si-a facut debutul in spatele camerei de filmat in 2001 cu filmul cu buget redus "Marfa si banii".In 2005, cel de-al doilea lungmetraj al sau, comedia neagra "Moartea Domnului Lazarescu", a avut un succes urias si a obtinut premiul la categoria "Un Certain Regard" la Cannes . In 2020, cu filmul "Malmkrog", Cristi Puiu a castigat premiul pentru cel mai bun regizor la sectiunea "Encounters" a Festivalului de la Berlin.Regizorul german Christian Petzold (59 de ani) a fost premiat pentru "Die innere Sicherheit" (2000), prezentat la Venetia, "Fantome" (2005) si "Yella" (2007), ambele prezentate la Berlin.Nascut in 1973 la Bari (sudul Italiei), Nicola Lagioia este autorul a zece romane, eseuri si povestiri. In 2015, el a obtinut premiul Strega (echivalentul italian al Goncourt) pentru La Ferocia.