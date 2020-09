Cristian Macelaru a dirijat pentru prima oara Orchestra Nationala a Frantei in calitate de director muzical

"Triumf aseara pentru Cristian Macelaru, care a dirijat pentru prima oara Orchestra Nationala a Frantei in calitate de director muzical. Debussy, Rahmaninov si Saint-Saens, doua bisuri si lungi minute de aplauze. Public distantat, masti in sala si pe scena, dar o bucurie enorma de a asculta un concert exceptional, cu mai multi romani in orchestra, printre care si Sarah Nemtanu, vioara solo. Iar Franta i-a facut o primire pe masura dirijorului nascut la Timisoara, cu afise in foaier in care Cristian Macelaru era salutat in limba romana: Bine ati venit, Maestro!", a scris pe Facebook , Luca Niculescu, ambasadorul Romaniei in Franta.Cristian Macelaru a condus pentru prima data Orchestra Nationala a Frantei in 2018, parte a unui concert portret a compozitorului Claude Vivier.Macelaru, nascut in 1980, in Timisoara, a fost anterior director muzical si dirijor al Festivalului de Muzica Contemporana Cabrillo, California (din august 2017) si dirijor principal al Orchestrei Simfonice a Radiodifuziunii din Koln (incepand cu stagiunea 2019/20).Anul acesta Cristian Macelaru si Orchestra Simfonica din Philadelphia au fost distinsi cu Premiul Grammy la categoria "Cea mai buna interpretare instrumentala solo" pentru albumul Wynton Marsalis (Concertul in re major pentru vioara si orchestra si Suita pentru vioara). Macelaru este al doilea dirijor roman premiat cu Grammy, dupa Christian Badea (1985).Macelaru s-a format ca violonist in Romania, in orasul Timisoara, unde a crescut intr-o familie cu 10 frati. De la varsta de 17 ani, s-a stabilit in Statele Unite ale Americii.Macelaru a intrat in atentia publicului american in februarie 2012, cand a dirijat Chicago Symphony Orchestra ca inlocuitor al lui Pierre Boulez in spectacole apreciate pozitiv de critici . Castigator al Premiului Solti pentru Dirijori in 2014, dupa ce obtinuse in 2012 Premiul Solti pentru Dirijori in devenire, o onoare prestigioasa care nu mai fusese acordata decat o singura data in istoria Fundatiei Solti. A participat la desfasurarea programelor Tanglewood Music Center si Aspen Music Festival, studiind sub David Zinman, Rafael Fruhbeck de Burgos, Oliver Knussen si Stefan Asbury.Studiile sale principale au fost cu Larry Rachleff la Rice University, unde a obtinut masteratul ca dirijor si violonist de performanta. A absolvit studii universitare la vioara de performanta la Universitatea din Miami. Violonist realizat la o varsta frageda, Macelaru a fost cel mai tanar concertmaestru din istoria Orchestrei Simfonice din Miami debutand la Carnegie Hall la varsta de 19 ani.[3] De asemenea, in august 2017, Cristian Macelaru a preluat pozitia de director muzical al Festivalului de Muzica Contemporana Cabrillo de la Santa Cruz - cel mai vechi eveniment de acest fel dedicat creatiei noi in Statele Unite ale Americii.