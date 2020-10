Cu cat s-ar putea vinde lucrarile lui Stefan Caltea si Adrian Ghenie la licitatia de arta contemporana

Intre cele 144 de loturi se numara lucrari semnate de Corneliu Baba, Sorin Ilfoveanu, Sabin Balasa, Constantin Piliuta, Gheorghe Fikl, Serban Savu, Mircea Cantor, Marcel Guguianu si Dumitru Gorzo.Stefan Caltia este prezent in licitatie cu noua lucrari. Dintre ele, "Papusareasa din Salzburg cu rochie verde" (2004) a primit cea mai mare estimare, 20.000 - 30.000 de euro, si e urmata de "Calator cu maimuta" (1999), cu estimare de 15.000 - 25.000 de euro, si de "Primavara" (2005), ulei pe panza estimat la 9.000 - 16.000 de euro."Untitled (Memory)" al lui Adrian Ghenie, ulei pe carton lipit pe placaj, este estimat la 20.000 - 30.000 de euro, colajul "The Lidless Eye", la 10.000 - 15.000 de euro, iar "Untitled (Aripa)", ulei pe hartie, la 6.000 - 9.000 de euro.Alaturi de personalitati care au donat piese de colectie , este continuata strangerea de fonduri necesare construirii primului centru de refacere si recuperare din Romania pentru soldatii romani care au luptat si si-au riscat viata pentru apararea tarii si in teatrele de operatii din Irak, Afganistan, Bosnia si Kosovo.In plus, este continuat demersul lansat de artistii romani contemporani de a sustine, prin operele de arta donate, strangerea de fonduri necesare ingrijirii paliative la domiciliu a pacientilor Hospice Casa Sperantei, in contextul crizei epidemiologice. Loturile sunt marcate cu logoul Asociatiei Militarilor Veterani si Hospice.Licitatia de Arta Contemporana, inclusiv o sectiune caritabila dedicata Zilei Veteranilor si o sectiune caritabila dedicata Hospice, va avea loc online, pe 11 noiembrie, incepand cu ora 19:30.