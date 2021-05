Cum arata tabloul "craniu pe fundal rosu", vandut cu peste 93 de milioane de dolari. Artistul care l-a realizat a murit la 27 de ani

Aceasta panza de 1,98 de metri, pictata in 1983, ce reprezinta un craniu pe fundal rosu, a fost adjudecata la 81 de milioane de dolari, 93,1 milioane cu taxe si comisioane. Pretul final este mult peste estimarea de 50 de milioane de dolari stabilita de Christie's.Un alt craniu, "Untitled", asemanator, detine recordul pentru un tablou de Basquiat (1960-1988), vandut in mai 2017, la Sotheby's New York, cu 110,5 milioane de dolari."In This Case" reia doua teme dominante ale operei lui Baquiat, anatomia si reprezentarea personajelor afro-americane.Semn al schimbarii statutului lui Basquiat, astazi in panteonul picturii, aceeasi panza s-a vandut in noiembrie 2002 pentru doar 999.500 de dolari."In This Case", care era, din 2007, proprietatea unui colectionar privat ramas anonim, a fost prezentat public pentru ultima data in cadrul unei expozitii organizate de Fundatia "Louis Vuitton", la Paris, in 2018/19.Cu exceptia lui Basquiat, pictorii afro-americani au fost mult timp subestimati de colectionari si subreprezentati in muzee In ultimii ani, piata a inceput un proces de reevaluare a multora dintre ei. Marti, Christie's a propus spre vanzare mai multe opere ale artistilor de culoare cu ocazia marii sale vanzari de primavara.Newyorkezii de adoptie Nina Chanel Abney (990.000 de dolari), Jordan Casteel (687.500) si Rashid Johnson (1,95 million), dar si britanica Lynette Yiadom-Boakye (1,95 milioane) si artistul plastic din Ghana El Anatsui (1,95 milioane) au stabilit toti noi recorduri la aceasta licitatie.