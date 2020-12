Cum sa inveti independent o noua limba de la zero

● Ce limba vrei sa inveti?

● De ce ai nevoie de aceasta noua limba straina? Cum iti vei folosi noile cunostinte?

● Ce nivel de competenta lingvistica va fi suficient?

Pentru a putea ajunge la un anumit nivel, trebuie sa faci meditatii limba engleza cu profesor, astfel vei capata cunostintele de care ai nevoie intr-un timp mult mai scurt.Incepe prin a alege. Acesta este unul dintre cele mai importante puncte pentru atingerea unui obiectiv.Pentru calatorii, este suficient sa cunoasteti o serie de fraze de baza, insa pentru a preda limba altora, trebuie sa stapaniti gramatica, cu toate regulile aferente, sa va puteti exprima corect si usor.Conform Cadrului european comun de referinta (CECR), competenta in limbi straine poate fi impartita in 6 niveluri.O persoana cu acest nivel de competenta lingvistica poate folosi cele mai simple si mai frecvente expresii, se poate prezenta, poate comanda cafea. Intelege limbajul daca cealalta persoana vorbeste incet si clar.Proprietarul acestui nivel isi poate exprima nevoile, poate cere indicatii si raspunde la intrebari simple. O astfel de persoana poate intelege, de asemenea, un reportaj simplu insotit de o secventa video.La acest nivel, o persoana intelege corect esenta subiectelor familiare, se poate exprima in majoritatea situatiilor. La acest nivel, puteti viziona filme fara subtitrare si chiar sa scrieti un text simplu.Proprietarul acestui nivel este capabil sa inteleaga semnificatia unui text complex, sa intretina o conversatie cursiva, conform cu specializarea profesionala. Acum puteti comunica liber pe subiecte abstracte, puteti urmari cele mai multe programe TV in original, puteti scrie un text coerent chiar si pe un subiect la prima vedere.O persoana cu nivelul C1 dobandit va intelege texte complexe si lungi despre orice subiect, va recunoaste ironia, sarcasmul, sensul figurativ si unitatile frazeologice din limba respectiva. El este capabil sa se exprime liber fara dificultati prin selectarea cuvintelor pe orice subiecte stiintifice (chiar complexe), intelege orice filme cu o multime de argouri si expresii. O astfel de persoana poate scrie texte detaliate, structurate si coerente.Un astfel de cunoscator intelege aproape tot ce a auzit si a citit. Nu exista dificultati in ceea ce priveste intelegerea ascultarii, construirea vorbirii sau textul. Fara pregatire si dificultati, el va raspunde la orice intrebare, va sustine conversatia, va scrie un text pe orice subiect.Daca obiectivul este clar, atunci este timpul sa dezvolti un plan pentru a-l atinge. Internetul este plin de cursuri, programe, videoclipuri, lectii audio si text. Acest lucru este incontestabil minunat. Dar ai nevoie de un sistem pentru a invata cu succes.Aloca-ti timp in programul tau pentru invatarea limbilor straine. Studiul zilnic difera de la persoana la persoana, in functie de capacitatile si modul de asimilare al informatiilor. Este important, insa, ca orele sa fie regulate. Abordati acest lucru in mod responsabil. Invatarea unei limbi noi este ca un obicei bun. Daca vorbiti / cititi / ascultati in fiecare zi timp de 21 de zile, atunci noua abilitate va va ramane sedimentata mult timp.Creati un program de formare. Impartiti planul in subiecte si absorbiti cunostintele in etape. Daca mancati in exces, va fi rau. Asa este si in cazul invatarii unei limbi straine. Daca sunt prea multe noutati, atunci risti sa nu-ti amintesti sau sa nu asimilezi nimic. Dar nu iti face griji. Limba nu se va invata singura, dar poti deprinde o mai buna fluenta in vorbire, daca depui toate eforturile, gradual.Alterneaza activitatea mentala cu activitatea fizica. Acest lucru ne ajuta creierul sa functioneze mai bine si sa asimileze mai multe informatii.Folositi toate metodele de memorare. Asocieri, vizualizare, miscari in timpul pronuntiei, acronime, rime. Toate acestea va vor ajuta sa memorati mai mult si mai repede. In timp, toata informatia se va sedimenta cu usurinta.Schimbati modul in care invatati o limba. Formate: video, audio, text, imagini, animatie si multe altele. Revizuirea este o faza pasiva, in timp ce traducerea si dialogul sunt active. Vorbeste cu tine, cu lumea, cu alti oameni.Cautati oportunitati. Antreneaza constant noi abilitati, tradu tot ceea ce vezi, gandurile tale si noteaza ceea ce nu stii sau uiti. Incepe! Nu amana posibilitatile pentru maine!