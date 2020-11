Cum sa te bucuri de cultura indiferent de restrictiile impuse din cauza pandemiei

Mediul online a fost o solutie salvatoare pentru acest domeniu grav afectat de pandemia de coronavirus. Desi intalnirea dintre cititori si scriitori nu mai poate fi decat virtuala, iar actorii nu mai aud aplauzele de la finalul unei reprezentatii, comunicarea dintre persoanele implicate intr-un act artistic si publicul interesat se poate realiza prin intermediul retelelor sociale. Un comentariu ori un "like" pot suplini autografele ori ovatiile cu care eram obisnuiti la finalul unui eveniment cultural.Intrucat numarul cazurilor de infectari cu noul coronavirus este intr-o continua crestere in intreaga lume, reluarea activitatilor culturale nu se intrevede prea curand. Insa, ofertele virtuale sunt intr-o continua crestere.Majoritatea teatrelor s-au adaptat vremurilor atipice in care traim si au ales sa continue interactiunea cu publicul in mediul online. Pe de o parte, poti urmari live spectacole noi realizate la teatre in care, in mod normal, nu poti ajunge cu usurinta. Pe de alta parte, teatrele pun la dispozitia publicului inregistrari ale unor productii care s-au bucurat de succes in trecut si pentru care era dificil sa gasesti bilete la o reprezentatie. Prin intermediul retelelor sociale, al site-urilor si al platformelor de streaming, in prezent esti doar la un click distanta de un spectacol de calitate.Nici literatura nu a fost ignorata in ultimele luni, iar editorii si scriitorii au gasit solutii diverse pentru a pastra legatura cu cititorii. Autorii ale caror carti au aparut in ultimele luni citesc in fata unui laptop pentru un public virtual. Lecturile publice de pe retelele sociale au inlocuit lansarile de carte din librarii. De asemenea, vanzarea de carte continua cu precadere in mediul online. Pasionatii de lectura pot comanda carti dintr-o librarie virtuala, astfel incat sa ramana conectati la actualitatea literara.Si pasionatii de arta se pot bucura in continuare de produse culturale. Muzeele si-au deschis galeriile pentru publicul din mediul virtual, iar expozitii din mari institutii culturale ale lumii pot fi vizionate indiferent de locul in care te afli. Chiar daca nu mai poti calatori fizic in orase cu traditie culturala, poti face acest lucru virtual, accesand site-urile institutiilor care iti fac cu ochiul. In plus, editurile au venit in sprijinul iubitorilor de arte frumoase si au publicat unele dintre cele mai interesante volume de arhitectura, pictura si fotografie . Te poti plimba astfel prin marile orase ale lumii rasfoind albume de calatorie, poti descoperi cladirile istorice din tarile pe care ti-ai propus sa le vizitezi citind carti de arhitectura si te poti bucura de peisaje superbe din zone frecventate de turisti, dar si din colturi izolate de pe glob cu ajutorul volumelor de fotografie.Desi adaptata situatiei atipice din prezent, cultura ne inconjoara la tot pasul. Asadar, ne putem bucura in continuare - intr-o forma noua - de teatru, muzica, filme, carti si expozitii, fara sa ne expunem niciunui pericol.