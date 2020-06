De ce e necesara stanga. Si de ce nu merge.

Ziare.

Nu avem autostrazi, nu avem spitale performante, nu avem institutii in care sa avem incredere. Suntem tara lui Fara. Fiecare se descurca daca si cum poate, Binele e o chestiune de supravietuire, statul nu garanteaza nimic. Si am avea nevoie de o stanga sociala ca de aer, ca de apa calda care din cand in cand lipseste din capitala si care nu a existat aproape niciodata in majoritatea satelor si oraselor mai mici. Am avea nevoie de un partid care sa adune la un loc oameni de bine, oameni al caror scop sa fie acela de a ridica nivelul de trai al populatiei.Numai ca noi avem o istorie a stangii. La noi stanga nu inseamna reforma sociala din Franta post-Mitterand, nu inseamna sistemul de sanatate din Marea Britanie, nu inseamna democratie, ci dictatura, opresiune, cenzura, reeducare, securitate, inchisori politice, moarte. Stanga inseamna FSN, PDSR, USL, PSD . Stanga inseamna coruptie endemica, inseamna cumetrii, inseamna imbogatire din banii statului. Stanga inseamna istoria noastra din ultimii optzeci de ani. Situatia in care suntem se datoreaza stangii, pentru ca ei ne-au guvernat, nu altcineva, orice exceptie a ramas exceptie. E deci destul de greu sa fii de stanga si sa pari de incredere, la urma urmelor.Iar cand a aparut o noua stanga, cand cativa oameni am crezut ca Uite, astia vor sa faca ceva, am descoperit ca nu e bine. Printr-o miscare de neinteles, ne-am pomenit ca stanga de azi devine nici mai mult si nici mai putin decat un soi de mimetism prost inteles al corectitudinii politice. Un lucru bun in esenta lui, dar nu cand isi pierde masura. Sau ca ni se propune - din nou - nationalizarea. Sau ca istoria atat de cunoscuta a comunismului e relativizata, e cumva indulcita, e subtiata, e fardata.Chiar, ce inseamna "leninism de bun-simt", cum formuleaza Alex Cistelecan pe coperta a patra a cartii lui? Ce? Printre glumite subtirele si cu doua taisuri, printre invective, printre intrebari in doi peri, printre linsaje ideologice orchestrate (e drept ca magistral) in social media, am descoperit ca noua stanga e vechea stanga, dar facuta cu oameni noi. Ca dincolo de bunele intentii e inca un Iad, doar ca are gard nou. Lipsita de puterea reala si de banii din politica mare, stanga aceasta s-a transformat intr-un grup de presiune care lupta impotriva discriminarii discriminand pe toata lumea. In ochii lor suntem albi, deci asupritori, violatori, criminali.Ne facem vinovati, cu totii, de toate pacatele omenirii. Eu, dumneata, vecinii nostri, am participat la toate razboaiele coloniale si am incurajat sclavia si suntem niste potentiali violatori si trebuie sa ne cerem iertare pentru ca existam. Daca se poate in genunchi, sarutand niste pantofi.Pe scurt, intelectualii antirasisti albi lupta cu intelectualii rasisti albi pentru reducerea discriminarii, cum bine spunea Alexandru Matei pe facebook zilele trecute. Iar daca intamplator te opui lor, daca le pui la indoiala scopurile si mijloacele, devii brusc rasist, violator, criminal. Ti se aplica din senin un procedeu numit "reductio ad hitlerum" (expresia ii apartine lui Leo Strauss), adica esti foarte rapid categorisit drept nazist, misogin, rasist si umplut de scarna si invective.Imi pare rau, dar astept o a treia solutie. Astept oameni cu scaun la cap care sa nu acuze, sa nu ponegreasca, sa nu discrimineze, sa nu sara la beregata, sa nu imi puna la indoiala dreptul la libera exprimare, da, cel garantat de Constitutia in vigoare cu limitarile lui, nu ce le trece unora si altora prin cap cand isi beau cafeaua de dimineata. Astept oameni decenti, care sa inteleaga ca toti suntem egali in fata legii, inclusiv ei. Astept. Si sunt sigur ca intr-o tara care inca nu a scapat de umbrele comunismului nu cei de mai sus sunt solutia, nu de propagandisti ducem noi lipsa, de militanti nici atat, de cenzura iarasi nu avem nevoie, iar de scandal suntem satui ca de mere acre.