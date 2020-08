De unde vin numele cartierelor din Bucuresti. Legendele mahalalelor de odinioara

Cartierul Baneasa

Cartierul Cotroceni

Cartierul Crangasi

Cartierul Dristor

Cartierul Primaverii

Cartierul Rahova

Cartierul Militari

Ziare.com iti prezinta povestea cartierelor Capitalei.Potrivit legendei, numele orasului se trage de la un schit, asezat pe o colina in calea Dunarii, ridicat de un cioban care avea numele de Bucur. Acest nume a fost dat mai apoi intregului targ, care s-a umplut de locuitori: "Bucuresti".Mai exista si varianta, mai putin idilica, potrivit careia Bucur era "un talhar vestit", care pe langa pascutul oilor se ocupa si cu lucruri nu tocmai ortodoxe. Legenda a fost preluata, de-a lungul vremii, de multi straini, insa pe plaiurile mioritice reapare in jurul anului 1820, simplificata si mai credibila decat variantele anterioare.De pilda, un consul englez consemna in lucrarea sa "An Account of the Principalities Of Wallachia And Moldavia" faptul ca,Legenda spune ca denumirea acestui cartier a fost data de nevasta banului Dimitrie Ghica.Actualul cartier Baneasa este fosta comuna Baneasa, mosie a contelui Montesquiou Fezensac si a sotiei acestuia, principesa Maria Bibescu. De fapt, "baneasa" inseamna "nevasta banului".Cartierul in care se afla sediul prezidential se numeste astfel de la regionalismul "a cotroci", care inseamna "a scotoci", "a scormoni".Aici a fost ridicata prima constructie de catre Serban Voda, insa primul domn care a ales sa stea aici a fost Cuza Voda, care a facut din chiliile manastirii resedinta domneasca de vara.Legenda spune ca a existat candva o prelungire din Codrul Vlasiei, un crang. Aici traiau crangasii.In urma numeroaselor constructii ridicate in aceasta zona s-au descoperit urme de locuire inregistrate inca din secolul IV. Mai mult, s-au gasit si monede romane cu chipul imparatului Valentinian. Totusi, inregistrarile de la jumatatea secolului al XIX-lea semnaleaza aici o zona slab locuita. Ulterior, extinderea mahalalelor bucurestene includ si aceasta zona in cea metropolitana.Una dintre legende spune ca Dristorul este asociat cu meseria de piuar, intalnita in aceasta zona a orasului. Aceasta mai era cunoscuta si ca darstar, dupa piua de piatra folosita la fabricarea postavului (stofa groasa de lana) si a dimiei (tesatura groasa de lana folosita la confectionarea hainelor barbatesti).O alta varianta a originii numelui ar proveni de la un drum care pleca din sudul Bucurestiului si se incheia in orasul bulgar Silistra, cunoscut si ca Dristor sau Darstor.Cartierul Primaverii, situat in nordul Bucurestiului, este cunoscut drept cartier al elitelor vechi si noi.Inainte de 1989, cartierul Primaverii, denumit asa dupa numele bulevardului principal care il strabate, era denumit "cartierul nomenclaturii". Era cartierul unde locuiau cei mai importanti activisti de partid, de stat si sefi ai Securitatii, aparatul de represiune. Insusi Nicolae Ceausescu a locuit acolo, in celebrul Palat al Primaverii, astazi muzeu.Legenda spune ca numele relativ vine de la Calea Rahovei, una dintre cele cinci artere botezate in amintirea Razboiului de Independenta: Calea Grivitei, Calea Plevnei, Calea Rahovei, Calea Victoriei si Calea Dorobantilor.Calea Rahovei a fost cunoscuta in trecut sub denumirea de Podul Calicilor sau Drumul Florareselor, principalul drum de acces catre Alexandria. Numele de pod venea de la scandurile de lemn cu care era pavat, acesta fiind un material mai ieftin decat piatra. Podul Calicilor era inconjurat de cersetori si oameni nevoiasi, dar autoritatile i-au alungat si au redenumit strada in Calea Craiovei pentru a indeparta reputatia proasta.Numele cartierului Militari este unul previzibil.Acesta a fost o zona de instructie a armatei, iar sediul Pirotehniei Armatei se afla in acest cartier. Locuintele din preajma au fost construite pentru cadre militare.