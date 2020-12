Descoperire arheologica importanta in Timis, in zona in care la inceputul anului au fost depistati doi cautatori de comori

"Prima campanie de sapaturi sistematice s-a desfasurat la sfarsitul toamnei acestui an. Rezultatele obtinute din aceasta scurta campanie au fost peste asteptari, fiind scoase la lumina urmele unei cladiri dacice, cu fundatie din piatra si pereti din chirpici. Totodata, au fost documentate mai multe faze de nivelare a terasei, datand din aceeasi perioada. Cea mai consistenta categorie de obiecte descoperite a fost ceramica", au anuntat, joi, reprezentantii muzeului.In primavara anului 2019, o echipa de arheologi de la Muzeul National al Banatului a investigat posibila existenta a unei asezari fortificate preistorice in vecinatatea Cetatii medievale a Jdioarei. A urmat, in acelasi an, o campanie de investigatii non-invazive pentru a stabili natura locuirii zonei, iar masuratorile topografice, geofizice si materialul arheologic identificat la suprafata solului le-au indicat arheologilor faptul ca au de-a face cu o locuire complexa, desfasurata in cel putin doua etape cronologice."Prima dateaza de la jumatatea primului mileniu dinaintea nasterii lui Hristos, din ceea ce arheologii denumesc prima epoca a fierului. Cel mai mult material arheologic apartine insa perioadei clasice a epocii dacice. Consecinta a acestor investigatii s-au demarat procedurile pentru inscrierea sitului in Repertoriul Arheologic National, creand astfel cadrul legal pentru protejarea sitului impotriva eventualilor braconieri", precizeaza MNB.Urgentarea cercetarii arheologice a sitului a devenit o prioritate in 2020, intrucat in ianuarie au fost depistati doi cautatori de comori, care au daunat cercetarilor din sit.Consilierul Victor Bunoiu de la Directia Judeteana de Cultura Timis preciza atunci, pentru AGERPRES, ca era vorba despre "Gomila lui Gabor", unul din siturile reprezentative ale primei epoci a fierului (Hallstatt) si un punct arheologic deosebit de important pentru cunoasterea evului mediu timpuriu si dezvoltat de pe teritoriul Banatului de campie.Cetatea Jdioarei este mentionata, prima data, in anul 1320, ca cetate regala si centru al Districtului Lugoj, dar unele surse indica faptul ca a fost intemeiata in veacurile II - III d.Hr., in timpul colonizarii romane. Din fortareata de odinioara, astazi mai dainuie jumatate din circumferinta dinspre nord si partile laterale.In partea dinspre sud au ramas cateva franturi de zid, pravalite in interiorul Cetatii Jdioara, acoperite de vegetatie. Zidurile groase, de aproape doi metri, si inalte de peste patru metri arata ca era un scut bun de aparare al celor ce locuiau aici. Istoricii presupun ca in epoca medievala Cetatea Jdioarei era asezata pe drumul ce lega Transilvania de Banat.