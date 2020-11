Descoperiri de noi fosile sugereaza ca dinozaurii calatoreau peste oceane

Noul dinozaur, Ajnabia odysseus, care face parte din familia de dinozauri erbivori, a fost descoperit in stancile dintr-o mina din Maroc, datand de acum 66 de milioane de ani - la sfarsitul Cretacicului.Unii cercetatori au stabilit ca acesti dinozauri cu cioc de rata puteau ajunge la 15 metri lungime, in timp ce altii au spus ca Ajnabia era de dimensiunea unui ponei si nu putea sa aiba mai mult de trei metri.Expertii i-au reconstruit scheletul dinozaurului care a ajuns in Africa, care era o insula complet izolata de ape adanci in perioada Cretacicului tarziu.Dinozaurul cu cioc de rata a evoluat in America de Nord si s-a raspandit mai tarziu in America de Sud, Asia si Europa.Nicholas Longrich, lector la Universitatea din Bath, care a condus studiul, a descris descoperirea fosilei drept "ultimul lucru din lume la care te-ai astepta". "A fost ca si cum ai gasi un cangur in Scotia. Africa a fost complet izolata de apa, asa ca ne-am intrebat cum a ajuns acolo?", a spus Longrich.Dupa studiul dintilor si al maxilarelor lui Ajnabia, expertii au stabilit ca apartin subfamiliei Lambeosaurinae.Expertii au sustinut ca reptilele au evoluat in America de Nord, inainte de a se raspandi in Asia si au colonizat Europa si apoi Africa, care erau inconjurate de oceane adanci.Cercetatorii cred ca dinozaurii cu cioc de rata, cu cozile lor mari si picioare puternice, trebuie sa fi traversat sute de kilometri de mari pentru a ajunge pe continent, plutind sau inotand."Sherlock Holmes spunea ca, odata ce elimini imposibilul, orice ramane, oricat de improbabil, trebuie sa fie adevarul", a afirmat Longrich."Era imposibil sa mergi pe jos pana in Africa. Acesti dinozauri au evoluat mult dupa deriva continentala si nu avem nicio dovada ca au existat poduri de pamant. Geologia ne spune ca Africa a fost izolata de oceane. Singura modialitate de a ajunge acolo era prin apa".Studiile au aratat ca mamiferele, inclusiv maimute si rozatoare au facut inainte traversari maritime lungi de pe un continent pe altul.Dar echipa de cercetatori, condusa de Universitatea din Bath cu experti din Spania, Suta, Franta si Maroc, crede ca este prima data cand se sugereaza o traversare a oceanului de dinozauri.Descoperirile au fost publicate in jurnalul academic Cretaceous Research.