Un desen al lui Leonardo da Vinci ar putea fi vandut pentru 12 milioane de lire sterline

Intitulat "Capul unui urs", desenul va fi vandut la Londra de Christie's, informeaza The Guardian.El va fi expus la New York si Hong Kong inainte de a fi licitat, pe 8 iulie, si este asteptat sa fie vandut pentru o suma cuprinsa intre 8 si 12 milioane de lire sterline, potrivit casei de licitatii. Ben Hall, presedinte la Christie's New York , a descris desenul ca "una dintre cele mai importante lucrari ale Renasterii aflata inca in colectie privata"."Opera a fost detinuta de unii dintre cei mai renumiti colectionari in domeniul marilor maestri de-a lungul multor secole, nu mai putin important actualul proprietar, care o detine din 2008. A fost admirata in intreaga lume, prezentata de muzee prestigioase, iar Christie's este onorata sa aduca acest Leonardo pe piata in acest sezon ", a spus el."Capul unui urs", care masoara 7 cm x 7 cm, a fost realizat prin tehnica silverpoint pe o hartie bej-roz pal. Desenul a fost expus, intre altele, la National Gallery din Londra, in 2011 si 2012.