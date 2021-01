VIDEO Dirijorul concertului de Anul Nou de la Viena, mesaj pentru liderii lumii: "Muzicienii au in armele lor flori. Muzica nu e doar o profesie"

"Muzicienii au in armele lor flori. Nu au lucruri care sa ucida. Aducem bucurie, speranta, pace, prietenie si dragoste, cu "D". Muzica nu e doar o profesie, ci o misiune. De aceea facem acest lucru. Mesajul meu catre guvernele din toate partile lumii: considerati cultura ca un element de prima importanta pentru a avea o societate mai buna in viitor", a transmis Riccardo Muti, in emotionantul sau discurs.Concertul de Anul Nou a fost transmis in direct de TVR, iar potrivit televiziunii, distantarea a fost invinsa cu ajutorul tehnologiei. Mii si mii de spectatori de pe toate meridianele au putut transmite in timp real aplauze care au umplut pana la urma sala si inimile muzicienilor.Riccardo Muti a dirijat pentru a sasea oara concertul de Anul nou de la Viena. Dar pentru prima data in cariera sa a primit aplauze virtuale, stranse de marele internet. Mii si mii de spectatori din toata lumea s-au inscris pentru a putea rasplati in direct marea sarbatoarea a muzicii.