Documentarul "Totul va fi bine", premiera mondiala la festivalul TIFF

"Totul nu va fi bine", un road-movie in care un regizor pe jumatate nevazator incearca sa descopere efectele Cernobilului asupra sa, va fi lansat in cinematografele in aer liber din 7 august.In calatoria lor, Adrian si Helena cunosc oameni afectati de dezastrul nuclear petrecut in 1986, iar pe masura ce descopera impactul Cernobilului asupra unei intregi generatii, problemele lor de sanatate se agraveaza si le complica planurile.Adrian Pirvu s-a nascut in anul dezastrului de la Cernobil. Mama lui a crezut ca glaucomul si orbirea partiala ale lui Adrian au fost cauzate de vizita ei in Ucraina, pe cand era insarcinata in 6 luni. Are aproape 30 de ani - e singur si debusolat. Dupa ce mama ii prezinta povestea nasterii sale, decide sa plece in Ucraina sa faca un film despre cei afectati de dezastru si sa gaseasca o cale de impacare cu sine. In Kiev o intalneste pe Helena, crescuta in tara grav afectata de accidentul nuclear si devine partenera lui Adrian in realizarea documentarului.Scenariul si regia documentarului sunt semnate de Adrian Pirvu si Helena Maksyom, montajul a fost realizat de Alexandru Radu si Vladimir Gojun. Producatori sunt Alexandru Solomon si Ada Solomon, iar coproducatori - Olena Yershova, Adrian Pirvu, Andrii Yashchyshyn.Festivalului International de Film Transilvania, ajuns la cea de-a XIX-a editie, va avea loc anul acesta intre 31 iulie si 9 august, la Cluj-Napoca."Totul nu va fi bine" este o productie Hi Film realizata in coproductie cu TATO FILM si microFILM, cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei, al Agentiei de Film din Ucraina, al Programului Europa Creativa - MEDIA al Uniunii Europene si al Televiziunii Romane.