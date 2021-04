Traficanti de comori dacice, obligati sa plateasca despagubiri de 5,2 milioane de dolari Statului Roman. Cum a calculat instanta acest prejudiciu colosal

Starea de fapt din dosarul penal

Actiunea civila a Ministerului Culturii

Hotararea pronuntata de Tribunalul Huneodara a fost mentinuta in 14 aprilie 2021 de Curtea de Apel Alba Iulia. In plus, instanta din Alba Iulia i-a obligat pe cei doi sa mai achite Ministerului Culturii si suma de 22.905 euro reprezentand suma cheltuita de catre institutie pentru recuperarea a 28 de stateri (monede antice) apartinand tezaurului descoperit si furat de cei doi din situl arheologic Caprareata.Darius Liviu Baci si Mircea Mihaila au fost condamnati definitiv, in 2016, la 4 ani si 4 luni de inchisoare, respectiv 4 ani de inchisoare cu executare pentru furtul unui tezaur urias dintr-un sit arheologic situat in Muntii Orastiei. Procurorii au stabilit ca in perioada 1998 - 2009 , Liviu Darius Baci si Mircea Mihaila, cu sprijinul altor doi inculpati, au desfasurat activitati sistematice de detectii si sapaturi neautorizate in situl arheologic Sarmizegetusa Regia, in urma carora au sustras si valorificat ilegal pe piata neagra a antichitatilor mai multe tezaure arheologice, pierdute pentru Patrimoniul Cultural National.Cea mai valoroasa descoperire a braconierilor a avut loc in august 1998, sustin procurorii, fiind vorba despre un tezaur monetar de circa 3.600 de monede antice din aur. Comoara a fost gasita in Sesul Capraretei, in apropiere de zona sacra a Sarmizegetusei Regia. Un padurar a sustinut prin declaratiile sale, probele stranse de anchetatori. In total ar fi vorba despre 30 de kilograme de monede din aur.In perioada august 1998 - iulie 1999, cei doi au valorificat tezaurele monetare pe piata neagra prin intermediul unei filiere de traficanti sarbi de antichitati. "Au fost considerate ca relevante in cuantificarea numerica a monedelor sustrase depozitiile martorului Andjelkovic Goran, audiat prin comisie rogatorie de catre judecatorul de instructie sarb, care confirma ca tezaurul avea greutatea de 30 kg (impartind 30 kg la 8,35 g moneda, in medie rezulta un numar aproximativ de 3.600 de piese), coroborate cu declaratia martorului V. B.", se arata in dosar. Cele peste 30 de kilograme de monede Lysimach, Pharnakes si Asander din aur au fost vandute apoi la casele de licitatii din Europa Centrala si SUA, sustineau anchetatorii. Un alt tezaur care ar fi fost traficat de cei doi , estimat la 100.000 euro, era alcatuit dintr-un colier cu pandantive si doi cercei din aur, fiind sustras in 2002 - 2003 din situl cetatii dacice de la Capalna. Bunurile au fost recuperate si se afla la Muzeul Unirii din Alba Iulia.Curtea de Apel Alba Iulia a lasat nesolutionata latura civila cu privire la bunurile nerecuperate de Statul Roman, astfel incat Ministerul Culturii s-a indreptat impotriva celor doi printr-un proces civil. Actiunea vizeaza recuperarea unui prejudiciu creat patrimoniului national mobil ca urmare a activitatilor frauduloase de detectare si de insusire, de catre parati, a unui numar mare de monede antice din situl arheologic "Sesu Caprareatei" situat in incinta fostei capitale a regatului dac, Sarmizegetusa-Regia. Prejudiciul creat patrimoniului national a fost determinat valoric dupa urmatorul calcul: 3.572 monede x 1.460 USD /bucata, rezultand suma de 5.215.120 USD, care reprezinta contravaloarea unui numar de 3.572 stateri de aur pseudo-Lysimacos. "In realitate, acest prejudiciu este mult mai mare, interesul amatorilor sau pasionatilor de antichitati putand devansa orice inchipuire, in considerarea caracterului rarisim al pieselor, a vechimii lor si, nu in ultimul rand al originii lor inedite: taramul fabulos al Daciei mitice", sustine Ministerul Culturii in actiunea civila.Curtea de Apel Alba Iulia a stabilit ca acuzatiile aduse celor doi privind sustragerea, in august 1998, a unui tezaur compus din aproximativ 3.600 de monede din situl arheologic "Sesu Caprareatei", "au fost dovedite dincolo de orice indoiala rezonabila". Stabilirea prejudiciului in dolari are la baza faptul ca in 1998 nu exista moneda euro, bunurile de patrimoniu furate fiind vandute pe piata neagra in schimbul unor sume exprimate in dolari SUA.Instanta a constatat ca partea civila Statul Roman a recuperat un numar de 28 monede Lysimach, din aur, tezaur alcatuit din 35 denari romani din argint si o tetradrahma, precum si tezaurul alcatuit dintr-un colier cu pandantive si doi cercei, din aur. Suma alocata pentru recuperare se ridica la 22.90 euro, Curtea de Apel stabilind ca cei doi trebuie sa suporte si aceasta cheltuiala.Darius Liviu Baci si Mircea Mihaila mai au posibilitatea sa conteste cu recurs hotararea Curtii de Apel la Inalta Curte de Casatie si Justitie.