Doliu in lumea artei. Viorel Nimigeanu, pictor a zeci de fresce de biserici, rapus de COVID -19

Cine a fost Viorel Nimigeanu

Nimigeanu era intubat de 7 zile la terapie intensiva la un spital din Bucuresti, relateaza clujulcultural.ro Pictorul era si profesor la Universitatea de Arta si Design (UAD). La implinirea a 70 de ani, Muzeul de Arta Cluj i-a organizat lui Nimigeanu a expozitie Aniversara in perioada 7 - 25 octombrie 2020.S-a nascut in 1950, in Nimigea de Jos, judetul Bistrita-Nasaud. In 1969, Viorel Nimigeanu intra la Institutul de Arta Plastica Ioan Andreescu din Cluj, pe care il absolva in anul 1973. In 1977, este admis la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din Bucuresti, unde are sansa de a-l intalni pe Corneliu Baba, aflat in ultimul sau an de profesorat.Marele pictor apreciaza talentul tanarului student si il sprijina in realizarea unor proiecte. Incepe lungul sir de participari la numeroase expozitii de pictura din Baia Mare, Cluj, Bucuresti.A realizat mai mult de douazeci de expozitii personale in tara si strainatate. Incepand cu anul 1978 este preocupat din ce in ce mai mult de arta monumentala, executand, de-a lungul carierei, fresca la mai mult de 30 de biserici din tara si strainatate.In 2010 si-a obtinut doctoratul cu lucrarea Pictura bisericilor ortodoxe din Transilvania in secolul XX.