Doua tablouri de Gauguin, suspectate a fi falsuri in doua mari muzee americane

Vanatoarea de tablouri falsificate, semnate Gauguin, este la inceput. Dupa o descoperire in ianuarie, Fabrice Fourmanoir, colectionar pasionat, a mai gasit doua lucrari cu probleme: "L'Invocation" si "Femmes avec un cheval blanc", expuse la National Gallery din Washington, respectiv la Museum of Fine Arts din Boston.Picturile ar fi fost realizate de maestrul francez in 1903, in insulele Marchize, cu cateva luni inainte de moartea artistului, fapt pus la indoiala de Fabrice Fourmanoir.Potrivit suspiciunilor sale publicate in The Washington Post, tablourile ar fi fost comandate si vandute de negustorul de arta al lui Gauguin, Ambroise Vollard, in anii 1900.Suspiciunile sale au fost luate in serios de muzeele americane, intrucat colectionarul, desi nu este cunoscut cu experienta institutionala, are totusi cunostinte in depistarea de falsuri Gauguin.In ianuarie, "detectivul" amator a descoperit ca sculptura "L'Idole marquisienne" de la Getty Museum din Los Angeles era un fals. Muzeul il cumparase cu mai mult de 3 milioane de dolari si a trebuit sa-l declaseze. O premiera pentru un tablou al unui artist atat de important.Pentru a sustine afirmatiile sale recente, pasionatul de Gauguin a detaliat nepotriviri in panze. In The Washington Post, el pune la indoiala in special crucea din fundalul tabloului "L'Invocation", in contextul in care pictorul nu era in termeni buni cu episcopul catolic din insule. El sustine ca femeia nud din prim-plan este "dizgratioasa" si "vulgara" si ca Gaugain nu ar fi reprezentat-o cu parul pubian.In tabloul "Femmes avec un cheval blanc" vegetatia este cea care i-a starnit intrebari lui Fabrice Fourmanoir. Ea este caracteristica mai degraba pentru Tahiti decat pentru insulele Marchize, potrivit autoproclamatului expert care a trait in Polinezia. El a observat si lejeritatea extrema a semnaturii pictorului postimpresionist.Observatii discutabile, dar care nu sunt neglijate de muzee "Femmes avec un cheval blanc" a fost la Muzeul din Boston in 1948 iar "L'Invocation" a fost donat catre National Gallery in 1976. Provenienta lor poate fi dificil de aflat.