Patriarhul Daniel: Femeile Mironosite - icoana tuturor femeilor evlavioase

Cine sunt femeile mironosite?

Intelesul peiorativ de "mironosita"

Sfintele Femei Mironosite reprezinta icoana tuturor femeilor evlavioase din Biserica lui Hristos, intrucat ele au deschis calea marturisirii credintei in Invierea Domnului pentru toate femeile, a afirmat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, intr-un mesaj dedicat marcarii, duminica, a acestei sarbatori."Sfintele Femei Mironosite reprezinta icoana tuturor femeilor evlavioase din Biserica lui Hristos, intrucat ele au deschis calea marturisirii credintei in Invierea Domnului pentru toate femeile dreptmaritoare: de la sfinte mucenite, sfinte cuvioase, sfinte imparatese si pana la toate mamele crestine, care nasc si cresc copiii in credinta si iubire fata de Dumnezeu si de semeni", se arata in mesaj.Patriarhul aminteste ca, din acest motiv, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a declarat a treia Duminica dupa Pasti ca fiind Duminica Femeilor crestine. Aceasta initiativa de apreciere a credintei si curajului femeilor crestine evidentiaza importanta lucrarii misionare a femeilor in viata Bisericii si a societatii romanesti."In acest sens, mentionam: nasterea si cresterea copiilor in credinta crestina dreptmaritoare; catehizarea copiilor - in calitate de bunici, mame, sotii, surori (in familie); educatia religioasa si teologica a copiilor si tinerilor - ca profesoare de religie, preotese, educatoare, invatatoare si cadre didactice de specialitate (in gradinite, scoli, licee si universitati); activitati social-filantropice (la nivel de parohii si manastiri, in camine de batrani, orfelinate, centre sociale); desfasurarea de activitati medicale, de asistenta sociala si de voluntariat - in calitate de medici, asistente si infirmiere (in unitati medicale: spitale, policlinici, dispensare, farmacii, centre de tratare si recuperare); derularea de activitati mass-media si jurnalism crestin (Ziarul Lumina, Trinitas TV, Radio Trinitas si alte institutii media); activitatea in institutii de administratie publica, arte, cultura, armata, justitie, agricultura, industrie, comert, cercetare stiintifica, contribuind, astfel, la bunul mers al vietii eclesiale si sociale", spune Patriarhul Daniel.Totodata, Biserica Ortodoxa Romana sarbatoreste Ziua Nationala a Familiei in Duminica cea mai apropiata de 15 mai ca fiind Duminica Familiei crestine, ocrotita de Sfantul Apostol Andronic si sotia sa, Iunia (pomeniti in ziua de 17 mai)."In contextul anului 2021, proclamat in Patriarhia Romana ca An omagial al pastoratiei romanilor din afara Romaniei si An comemorativ al celor adormiti in Domnul, ne aducem aminte cu apreciere si recunostinta de toate femeile crestine care au marturisit prin viata lor credinta in Domnul Hristos, Cel rastignit si inviat, atat in Romania, cat si in afara Romaniei, printre romanii din vecinatatea Romaniei si din diaspora romana", arata PF Daniel.In lupta cu pandemia prezenta, Intaistatatorul BOR apreciaza "indeosebi activitatea femeilor crestine care sunt cadre medicale (medici, asistente si infirmiere)", care "cultiva iubirea milostiva fata de oamenii suferinzi aflati in spitale, ostenindu-se cu atentie si rabdare pentru tratarea si vindecarea celor afectati de Covid-19, dar si de alte boli".Cu prilejul Duminicii Femeilor crestine si al Duminicii Familiei crestine, Patriarhul transmite femeilor si familiilor "sanatate, pace si ajutor in toata fapta buna".Femeile mironosite sunt cele care l-au insotit deseori pe Hristos in activitatea sa si care au participat la evenimentele ultime din viata Mantuitorului: patimirile, rastignirea, moartea si punerea in mormant a Domnului. con form Crestinortodox.ro . Tot ele sunt cele care au mers dis de dimineata la mormantul Acestuia, ca sa unga trupul Lui cu miresme, pentru ca nu se implinise randuiala iudaica, din cauza grabei punerii lui Hristos in mormant.Aceste femei sunt numite mironosite pentru ca erau purtatoare de mir. Astazi, termenul mironosita are un sens peiorativ. Este posibil ca poporul, prin expresia "a face pe mironosita", sa critice ipocrizia. Nu devii placut Domnului cand "faci pe mironosita", ci cand esti asemeni mironositelor. Iar a fi asemanator lor, inseamna a nu fi oprit de nimic in slujirea Domnului. A infrunta chiar si imposibilul: "Cine ne va da la o parte piatra de pe mormant?".Dar poate fi si expresia usurintei cu care noi ducem in ironie subiecte care ne depasesc sau ne cer o atitudine sobra.