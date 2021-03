Emil Cioran, personaj de benzi desenate in Franta. "Un personaj delicat, fragil, ganditor si, evident, pesimist"

"Emil Cioran, personaj de benzi desenate. Zilele acestea a aparut in Franta o BD despre celebrul filozof roman, "devenit cel mai mare stilist al limbii franceze, dupa Paul Valery", dupa cum scrie in prefata.Il vedem pe Cioran plimbandu-se printr-un Paris gol (ce asemanare cu timpurile noastre!), un personaj delicat, fragil, ganditor si, evident, pesimist. Merge din Jardin du Luxembourg la Tuileries si din Cartierul Latin in Pere Lachaise. Pe fiecare pagina sunt cate trei desene, ilustrarea unui aforism."In muzica si in poezie, tot ceea ce nu te sfasie e inutil sau vulgar", spune Cioran in fata unei banci goale. Sau, plimbandu-se printr-un parc: "ne reimpacam cu poezia de fiecare data cand nu ne putem gandi decat la noi insine". Ori, ceva mai incolo, in timp ce coboara o scara: "nici un muritor nu ar putea sta in picioare daca nu s-ar crede centrul Universului". Pe unul dintre podurile Senei, uitandu-se la fluviu, spune: "Omul a ajuns, in cele din urma, intr-un stadiu in care merita sa dispara".Desenele lui Patrice Reytier sunt gratioase si delicate, Cioran e ingandurat, aproape totdeauna singur printr-un Paris pustiu, de toamna. Poarta deseori un impermeabil cu gulerul ridicat si se plimba, merge, bate la pas orasul, e un fel de "ultim pieton" intr-un Paris al anilor 60. Cartea contine cateva zeci de aforisme si - foarte interesant! - cele mai multe sunt inedite. Au fost descoperite de autor in arhivele Centrului National al Cartii.Nu imi ingadui sa traduc mai multe, mi-e teama sa nu le stric farmecul. Iar pe coperta a patra, intr-unul dintre putinele desene in care filozoful nu e singur, un dialog: "Nu putem trai decat la Paris?", il intreaba interlocutorul, in fata la Sacre-Cœur. "Da, raspunde Cioran, e locul ideal pentru a-ti rata viata". Tout est dit", a scris Luca Niculescu pe pagina sa de Facebook