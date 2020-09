Et in Ditrau ergo. Scrisoare deschisa catre limba romana

Luni a fost despre tine, o zi intreaga ne-am evocat si felicitat unii pe altii, ne-am batut pe umar si ne-am spus in putine cuvinte, formale, saracute in sensuri si intelesuri, ca suntem mandri de tine, limbo!Ba chiar unii, firi enciclopedice, ne-au intors in Tracia si Moesia, atunci cand te-ai fi nascut tu, nastere complicata ai avut si tu, adolescenta teribila, nici nu imi explic cum de ai supravietuit, te-ai asezat in sfarsit la casa ta, ti-ai mobilat-o cu oarece opere literare fundamentale, ti-ai mai facut ordine pe ici pe colo in viata, te-ai mai impacat vecinii de bloc slav si cu cei din alte s (t) ate, ai mai fost si tu la nunti, la serbari campenesti, te-ai rotunjit si tu. Unii dintre noi ieri, de ziua ta, au povestit cate ceva din viata-ti tumultuoasa.Altii, mai comozi din fire, arareori constienti de raul pe care il fac, te folosesc la televizor cu tot felul de orori lexicale de se sparie gandul. Despre analfabetismul utilizatorilor retelelor de socializare, nu mai vorbim, tu esti ingaduitoare si faci ce faci demult, astepti vremuri mai bune si scoli mai serioase, care sa ii invete pe copii sa te trateze cu drag, cu duiosie si cu iubire. Nu de alta, dar iubirea fata de limba, tot timpul o spun, este cea mai sigura, pentru ca tu, draga limba romana, nu inseli pe nimeni.De ziua ta, eu am fost la Ditrau.De ziua ta, ma gandeam sa iti fac cadou o paine de la Ditrau.Iti amintesti probabil scandalul de la inceputul anului, cand oamenii locului pareau sa sara cu furci si topoare la alti oameni veniti de prin lume sa le faca painea. Inca de atunci visam la un festival al painii la Ditrau, in care sa vina oameni din toata lumea sa faca paine impreuna si in care sa transformam manipularea grosolana, intr-n spectacol al tolerantei si multiculturalismului. Stiu, nici mie nu imi plac cuvintele astea din noul limbaj de lemn administrativ european, dar altfel cum sa ii spun, sandvis de culturi? Pizza interculturala?A venit covidul peste noi si tot ceea ce puneam la cale ca sarbatoare a painii, a graului, a secerisului s-a amanat pentru un an mai teafar la minte decat acesta.Am ajuns chiar de ziua ta, de dimineata intram intr-un sat ca oricare altul din judetul Harghita, din satele cele frumoase si bine tocmite de la marginea drumului, sosea buna, oameni zambitori, disparusera cu totul brutele celea care se rascolisera in ianuarie.Ba, mai mult decat atat, satul Ditrau are o mandrete de biserica cat o catedrala, da, eu nu stiu cate sate cunoasteti domniile voastre, care sa aiba ditai catedrala, eu nu sunt prea evlavioasa din fire, dar mi-a placut ca se ridica zvelta in mijlocul unui parc si mai ales ca are hramul Preasfanta inima a lui Isus. Chiar in fata bisericii, peste drum, e un chiosc cu paine de Ditrau, unde am cumparat paine de am umplut portbagajul, paini de tat felul, cu cartofi, cu ovaz, de secara, neagra, alba, exact asa cum m-a si intrebat vanzatoarea, intr-o perfecta limba romana, atunci cand mi-a raspuns la salut cu "bun venit la noi in sat!".Ai vazut ce bine te vorbesc in general secuii? Te-am adus si la Ditrau, despre care toata lumea crede ca e un sat cu giboni iesiti din Evul Mediu agitand topoarele deasupra crestetului, tu ai vazut, draga limba, ca sa nu isi mai spun "limbo" ca sa nu para ca te cert, sau mai rau, ca te trimit in spatiul dintre lumi, vocativul asta pe care doar tu il pastrezi si pe care noi, utilizatorii tai, il ignoram, il uitam, il folosim din ce in ce mai putin, oricum, ai vazut ce oameni faini si zambitori, amarati si ei de faima pe care au dobandit-o peste noapte, fara sa vrea si sigur fara sa merite.De ziua ta, limba romana, am umplut portbagajul de paini. Painile luate la Ditrau vor duce prin tara: la Sibiu, Timisoara, Arad, Alba, Suceava, ca semn ca nu tot ce se spune la televizor e adevarat. Ca semn ca painea ne uneste exact asa cum ne unesti si tu, roman cu maghiar, armean, evreu, germani, rusi, ucranieni, roman din Italia cu roman din Spania, Anglia, Elvetia, Belgia, Germania sau Austria.De ziua ta am vrut sa vezi ca da! poti veni in Tinutul Secuiesc, poti cere o paine si un pahar cu apa, si toata lumea te va intelege, poti lega prietenii, poti parca aiurea masina si vei fi rugat in limba ta romana, dar ceva mai politicos, sa parchezi in alta parte ca esti in curtea omului, poti pleca de la Ditrau cu selfiurile facute in magazinele de paine, cu vanzatoarele, cu oamenii de pe strada.Dar, mai mult decat asta, te poti intalni cu profesori care vorbesc strasnic limba romana, mult mai bine decat patriotii rasfirati prin Parlament de zeci de ani, mult mai bine decat destui academicieni, profesori universitari romani get-beget, desi se numesc Zsolt, Zoltan, sau Eniko.De ziua ta iti doresc sa te regasim caleidoscopica asa cum esti tu, sa ne amintim mai mult de 1000 de cuvinte atunci cand te vorbim, sa te stoarcem, asa cum iti place tie, de vlaga, de sensuri, de subintelesuri, sa radem cu tine, asa cum iti scria Iulian Tanase, sa ne jucam cu tine, sa te folosim in toata splendoarea ta, nu doar in cuvintele de suprafata din piata.De ziua ta iti doresc sa mananc paine de Ditrau, pentru ca painea si limba ne ajuta sa supravietuim. Bine, si cozonacul.Anul viitor sarbatorim 500 de ani de la scrisorica lui Neacsu, cam barfitoriu si cam neatent cu tine, cam putin trecuse si boierul pe la scoala, cum dadea de stire ca iscoada despre ce lucra turcii si Neagoe Basarab, iata cum primul tau document este de fapt de la un informator care acum nu ar putea candida la alegeri, fiind dovedit colaborator al celei mai vechi securitati.Asa a fost sa fie, draga mea limba, nu ai avut si tu parte de o epopee, un canticel, o snoava, o isprava, o intelepciune, ca alte popoare. Iar cand in sfarsit ai avut parte de o savuroasa anti-epopee, nici aceea nu o fost scrisa in limba noastra.Si totusi, iata ca in toti acesti 500 de ani, te-au folosit si securistii in rapoartele lor, dar au trudit si oameni care te-au tot inventat, la fiecare vers, la fiecare pagija, la fiecare cuvant, te-au alintat si alinat, asa ca acum nu ai motive sa nu stai dreapta intre cele limbi surate.Ai avut noroc cu noi si noi cu tine!La multi ani limbii romane si painii din Ditrau, cu toate simbolurile pe care le aduc impreuna.