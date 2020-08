Expozitia "Horia Bernea: de la gradina la iconostas", la Muzeul National al Taranului Roman

Expozitia marcheaza 20 de ani de la moartea artistului.Horia Bernea, asa cum el insusi afirma, a cautat in arta sa dialogul, colaborarea cu Dumnezeu. Dupa ce a parcurs o etapa conceptualista, abstracta, s-a intors gradual spre arta figurativa. A abordat genuri si teme consacrate, si-a impus limite in pictura si a perseverat in a se apropia de resorturile ultime ale lumii ce ne inconjoara, cu instrumentele unui pictor care nu a negat nici arta contemporana, nici traditia. A considerat arta nu un scop in sine, ci un ajutor in supravietuirea spirituala, iar impartasirea bucuriilor pe care le-a trait in drumul sau catre adevar a numit-o marturisire.Efortul sau integrator in plan artistic a stat sub semnul crucii, pe care a recunoscut-o, cu neincetata uimire, in toate. Prin expozitia "Crucea", a marcat infiintarea Muzeului Taranului Roman, punand in lumina credinta crestina ca fundament al civilizatiei satului romanesc si importanta crucii ca reper in contemporaneitate. El a asezat si expozitia permanenta a Muzeului.Cele mai multe dintre lucrarile ce vor fi expuse la MTR au fost puse la dispozitie de colectionarii dr. Sorin Costina, Daniel si Roxana Ghiurutan si Doina si Constantin Xifta.Expozitia va face parte din seria de evenimente Zilele Muzeului Taranului, organizata intre 10 si 20 septembrie.